To je povratak prirodnom načinu prehrane gdje vjerujemo osjećaju gladi, zadovoljavamo svoje želje i jedemo slobodno

Znate i sami kako to ide nakon Nove godine - gotovo da nema osobe koja u vašoj okolini nije najavila novi režim prehrane i vježbanja, a razgovori o skidanju božićnih i novogodišnjih kilograma samo pojačavaju osjećaj tromosti i nesigurnosti, piše britanski Glamour.

Marketinška zamka zvana 'Nova godina, nova ti'

I kao da to nije dovoljno, u trenutku dok se borite s postblagdanskim padom samopouzdanja, marketinške kampanje tvrtki za mršavljenje, teretana, osobnih trenera i wellness influencera postaju agresivnije no ikad. Slogan !Nova godina, nova ti" odjekuje s ekrana i društvenih mreža, a ako se zbog njega osjećate loše - znajte da je to upravo i cilj.

Pokret protiv dijeta uzvraća udarac

No, što ako postoji drugi način? Što ako si ove godine dopustimo da ostanemo točno takvi kakvi jesmo? Što ako, umjesto da se iznova pokušavamo "popraviti", naučimo graditi zdrav i radostan odnos s hranom i vlastitim tijelom?

Iako smo tijekom 2025. svjedočili zabrinjavajućem porastu Ozempic influencera i povratku retorike iz 2000-ih o heroin chic izgledu, srećom, jača i protupokret. Pokret za pozitivan stav prema tijelu sve je glasniji, a njegova poruka je jasna: vrijeme je da odbacimo nametnutu propagandu koja nam govori da nismo dovoljno dobri.

Popularnost su stekle knjige koje raskrinkavaju dijetnu kulturu i toksičnu wellness industriju, poput The Diet-Free Revolution dr. Alexis Conason, The No Need to Diet Book Pixie Turner i Just Eat It Laure Thomas. Sve one šalju istu poruku: zaboravite na strah i tjeskobu koje nameće kultura dijeta.

Prepišite svoje novogodišnje odluke

Vođeni ovim stručnjakinjama, možda je vrijeme da prepišemo svoje novogodišnje odluke. Umjesto mršavljenja, zavjetujmo se da ćemo prihvatiti i brinuti se o sebi. Laura Thomas, autorica koja procjenjuje da između 50 i 75 posto žena pati od nekog oblika poremećaja u prehrani, ističe laž koju nam prodaje dijetna kultura.

"Preplavljeni smo porukama da se moramo promijeniti kako bismo se prihvatili: dijetom, vježbanjem, kontroliranjem onoga što jedemo", kaže Thomas.

"A na kraju te duge, pronaći ćemo ćup zlata, a to je besprijekoran život. To je laž koju nam govori dijetna kultura: da ćemo, ako smo mršaviji ili ako stanemo u određenu veličinu haljine, biti cool, sretniji i vrijedniji ljubavi. Ali zapravo, dođete do tog nedostižnog mjesta i shvatite da još uvijek imate sve svoje probleme, ali ste dodali i ovaj dodatni sloj krivnje i srama oko hrane."

Što je zapravo intuitivno jedenje?

Upravo je rješavanje tog srama i krivnje u središtu anti-dijetnog pokreta. Thomas svoje klijente uči vještini intuitivnog jedenja. "U svojoj srži, intuitivna prehrana je učenje kako jesti prema svojim fiziološkim i psihološkim signalima. Radi se o gladi i sitosti te udobnosti. Radi se o reagiranju na te signale bez krivnje, bez srama. Anti-dijetni pokret je briga o vašem fizičkom, mentalnom i emocionalnom zdravlju."

To, dakle, znači bez ograničenja, bez izbacivanja cijelih skupina namirnica i bez pomodnih dijeta. To je povratak prirodnom načinu prehrane gdje vjerujemo osjećaju gladi, zadovoljavamo svoje želje i jedemo slobodno.

Dovoljni ste takvi kakvi jeste

Tu misao ponavlja i Eve Simmons, autorica knjige Eat It Anyway.

"Ono što se prirodno događa, kada nismo preplavljeni svim tim porukama o dijetama i tjeskobi oko hrane, jest da jednostavno jedemo ono što nam treba i što želimo, a zatim prestanemo. Poruka je potpuno ista od ljudi koji desetljećima proučavaju prehranu i nutricionizam, a to je da jedino što trebate učiniti jest jesti uravnoteženu prehranu s nizom različitih namirnica i ne eliminirati niti se ograničavati ni u čemu. U siječnju i svakog mjeseca moramo jesti za svoje mentalno i fizičko zdravlje. Moramo jesti za društvenu interakciju i sreću. Sve ostale poruke su samo buka."

Važno je napomenuti da su autorice poput Simmons i Thomas i same prošle kroz poremećaje u prehrani, što njihovoj borbi za pomoć drugima daje dodatnu težinu. Stoga, dok se probijate kroz siječanjski marketinški labirint, pokušajte jesti normalno, vježbati onoliko koliko vam odgovara i, najvažnije, budite dobri prema sebi.

Poslušajte ih, dobri su ti savjeti...