Novim identitetom Xiaomi utire put u premium segmentu i podiže svijest o brandu u sljedećem desetljeću

Globalni tehnološki lider Xiaomi najavio je danas osvježeni novi korporativni vizualni identitet, stapajući organsku filozofiju s dizajnerskim konceptom "Alive". Cilj ovog novog brendiranja je dodatno ojačati Xiaomi uporište na premium tržištu, istovremeno podižući svijest o brendu sa svojom publikom kroz svoj novi dinamični logotip.

Dizajnirao Kenya HARA

Potpuno novi logotip Xiaomija dizajnirao je svjetski poznati dizajner, profesor Sveučilišta Musashino i predsjednik Nippon Design Centra (NDC), Kenya HARA. Usvajanjem mekše, zaobljenije konture na uglovima prethodno kvadratnog logotipa, zajedno s redizajniranom tipografijom "MI", novi logotip sada je estetski ugodniji. Korporativna boja ostaje narančasta da bi i dalje prenosila živost i mladolikost Xiaomija. Crna i srebrna također će se koristiti kao dopunske boje za prilagodbu vrhunskim proizvodnim linijama.

Kenya HARA korsti matematičku formulu superelipse prilikom dizajniranja logotipa Xiaomi. Iako postoje beskonačne mogućnosti između kvadrata i savršenog kruga, dizajner je postigao vizualno optimalnu dinamičku ravnotežu podešavanjem varijabli u formuli. Korištenjem n = 3 postignuta je savršena ravnoteža između kvadrata i kruga, predstavljajući osnovni aspekt "Alive/Živog", što je rezultiralo potpuno novim Xiaomijevim logotipom koji sada vidimo. U usporedbi s pravouglim objektom, krug je pokretniji oblik, što je savršen prikaz Xiaomijeve fleksibilnosti, neumoljivosti i njegove volje za pomicanjem naprijed. Kenya HARA predložio je vrlo važan koncept dizajna za Xiaomi - "Alive". Vjeruje da je Xiaomijeva inovativna tehnologija donijela praktičnost i nudi ljudima mogućnost da imaju optimalnu kontrolu nad svojim životom i mogu uvažiti sve promjene u okolini. "Alive" Xiaomijevu filozofiju tumači iz vizualne perspektive, dajući brendu vizualnu sliku punu života: ljudi su živi - tehnologiju stvaraju ljudi - tehnologija, dakle, također živi. Tehnologija će uvijek služiti životnim potrebama.

Dinamično postavljanje logotipa - logotip koji se osjeća živim

Xiaomi prvi put usvaja novi format dinamičnog logotipa, narušavajući tradicionalna pravila upotrebe logotipa marke u prošlosti. Novi logotip nije fiksiran na četiri kuta kvadrata, već se prilagođava sadržaju i postavlja se na najprikladniji položaj. Novi dinamični logotip nadalje obuhvaća filozofsko razmišljanje, čineći logotip istinski živim. Koncept Alive je Xiaomijevo razmišljanje i odgovor na prekretnicu u eri inteligentne međusobne povezanosti. Kao tehnološka tvrtka, Xiaomi se zalaže za donošenje više inovacija širom svijeta i ključno je da marka raste zajedno sa svojim korisnicima. Kako Xiaomi raste brzim tempom, brend na tom putu stječe i više prijatelja. Xiaomi započinje novo desetljeće jer svoju prisutnost širi od mase do premium korisnika, od tehnologije do umjetničkog prostora, od interneta do offline i diljem svijeta. Ovaj novi identitet marke potaknut će Xiaomi naprijed u narednom desetljeću.