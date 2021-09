Australski kantautor i multi-instrumentalist Xavier Rudd dolazi na premijerni nastup u ovaj dio Europe, u zagrebačku Tvornicu kulture, u utorak 18. listopada 2022.

U Hrvatsku dolazi na krilima svjetske turneje We Deserve To Dream koja prati izlazak desetog albuma najavljenog za početak iduće godine, a prigodno je objavljen i istoimeni singl. "Proteklih godina je svima bilo jako teško, a sada više nego ikada zaslužujemo sanjati. Osjećam kao da se oblaci polako dižu, pa želim biti uz ljude s glazbom, stvoriti im okolinu gdje mogu sanjati i osloboditi se težine", poručuje Rudd uz najavu koncerata.

Xavier Rudd - "We Deserve To Dream"

Xavierove pjesme se dotiču tema socijalne pravde i osjetljivosti, duhovnosti, ljudskosti, zaštite okoliša i klimatskih promjena, kao i prava domorodaca, te načina na koji su ih doseljenici tretirali. Od rodnog mjesta na jugoistočnoj obali Australije, njegova glazba i aktivizam su se proširili preko Europe, Japana, SAD-a, Kanade, pa do Južne Amerike, uz tisuće fanova, te milijune streaminga i pregleda na YouTubeu.

Xavier Rudd - "Stoney Creek"

Na prvom albumu iz 2001., "To Let", Rudd je počeo stvarati svoj prepoznatljivi stil. Već drugi studijski uradak "Solace" donio mu je ugovor s velikom izdavačkom kućom, te mjesto na ljestvici top 20 ARIA albuma. Sve instrumente, uključujući didgeridoo, gitare, djembe, bubnjeve i harmoniku, snimio je sam, a upravo tako ga se najčešće može vidjeti i na pozornici. Na albumu "Spirit Bird" iz 2012. Rudd je, primjerice, samplirao 30 vrsta australskih ptica, dok studijski uradak sadrži i mega uspješni singl "Follow The Sun". Sljedeći album "Nanna" snimio je u suradnji s UN-om i međunarodnim glazbenicima, s ciljem promicanja kulturne raznolikosti i osuđivanja rasizma.

Xavier Rudd - "Follow The Sun"

Kroz gotovo dva desetljeća dugu karijeru, nastupao je s glazbenicima kao što su Jack Johnson, Dave Matthews, Ben Harper ili Rodrigo y Gabriela. Rudd je postao i poznato ime na svjetskim festivalima, poput Bonnaroo Music Festival, High Sierra, Summer Sonic, Lowlands ili Rock Werchter.

Ulaznice u prodaju kreću u petak 1. listopada po cijeni od 100 kn. Ta cijena aktualna je do 31. ožujka, a od 1. travnja iznosit će 120 kn. Na dan koncerta cijena ulaznica će biti 140 kn.

Prodajna mjesta su Dirty old shop, Rockmark, Aquarius i Dallas u Rijeci, sva Eventimova fizička prodajna mjesta i online na www.eventim.hr kao i Entrio fizička prodajna mjesta i online na entrio.hr.