Doživite ono najbolje od Gardena uz craft pivo, street food i svakodnevnu glazbu u dvorištu pivovare na Žitnjaku u zimskoj priči od 25. studenog do 24. prosinca

Zagrebačka craft pivovara The Garden Brewery predstavlja zimsku priču u svom dvorištu na Žitnjaku, a njihov Advent pod nazivom Winter Tale trajat će od 25. studenog do 24. prosinca.

Jedna od neizostavnih lokacija u Zagrebu spojila je ljubitelje piva, dobre hrane i odlične glazbe, upisala se među omiljene prostore za tulume, te donijela svjetski prepoznatljiv The Gardenov duh u industrijsku zonu grada. Nakon pet godina, više od 170 stilova piva i mnoštva nagrada, The Garden Brewery se širi i svoju će priču u sljedećoj godini nastaviti na većoj lokaciji u blizini. Winter Tale posljednja je prilika posjetiti dvorište na Žitnjaku, proslaviti blagdane na posebno uređenoj lokaciji, te doživjeti Gardenovu priču koja je Zagreb stavila na svjetsku craft mapu.

U mjesec dana program će predstaviti spoj glazbe, hrane i craft piva na jedinstvenom prostoru na otvorenom, uz pozornicu pod vedrim nebom, pivo koje se toči odmah s izvora i sparuje s posebno osmišljenim zalogajima.

Sjajna glazba odlika je svega što radi The Garden, a ovoga puta biraju je Adriatic Coasting tim i Joe Pandur. Svakog četvrtka i nedjelje izmjenjivat će se bendovi, poput Yogi Lonich Trio, Prirodno Stanište, live electronic projekt Tonija Starešinića, Michael Kvorka Trio koji donose pop i funk, Schoenkopf Brass Band ili Spirologija Gypsy Quartet. House, soul, jazz i electro zvuke će svakodnevno donositi DJ-evi kao što su Pepi Jogarde, hrwoE, Blackpunkt ili Delux.

Jedno od najpoznatijih imena na modernoj gastronomskoj sceni, Marko Palfi, predstavlja street food za hladnije dane koji se savršeno sparuje s Gardenovim craft pivom i toplim pićima. Od Deluxe ili vege kobaje, božićnih oblizeka, ili adventskog hita patke s mlincima, tu su i, posebno za ovu prigodu osmišljeni, kroketi od krvavice kao i slatki vafli čiji okus sami kreirate. Sve će biti dostupno na čak tri različite kućice s hranom, a u prostoru pivovare nastavljaju raditi najbolji i nezaobilazni Submarine Burgeri.

The Garden Brewery danas je među vodećim europskim craft pivovarama. Mjesto među najboljima duguje svom kreativnom i inovativnom timu. Od osvježavajućih Pilsnera i Pale piva do voćnih Soura, preko IPA i desertnih Stoutova, Gardenova nagrađivana piva pokazuju najbolje od suvremenih stilova kuhanja. Zbog toga je proglašena najboljom europskom pivovarom dvije godine zaredom po izboru Beer52 najvećeg pivskog kluba na svijetu. Winter Tale bit će prilika za probati cijeli raspon piva, a limenke će biti dostupne i za ponijeti kući.

The Garden Brewery smještena na zagrebačkom Žitnjaku craft je pivovara s posebnim čarom, a lokacija i uređenje daju intimniji i poseban doživljaj, te je uz sve to dostupan i veliki parking za bezbrižan posjet. Zbog povećanja proizvodnje, The Garden Brewery se u 2022. godini širi, a Winter Tale bit će posljednja prilika doživjeti pivovaru i pivnicu prije preseljenja na novu lokaciju u blizini. Pridružite se Gardenovoj priči koja raste.

Winter Tale radit će svakim danom od 11:00 sati do ponoći, na otvorenom prostoru u dvorištu The Garden Brewery, na adresi Slavonska avenija 22F. Glazbeni program počinje svaki dan u 17:00, dok će nedjeljom počinjati u 14:00. Ulaz na sve programe je besplatan.

Događaj će se održavati prema svim važećim epidemiološkim mjerama uz potrebno predočenje Covid potvrda.

Više informacija pratite na Facebook eventu.