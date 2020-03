Dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije u ponedjeljak su rekli da i dalje ljudima preporučuju da ne nose maske za lice, osim ako nisu zaraženi koronavirusom ili ako njeguju bolesnu osobu, prenosi CNN.

"Nema konkretnih dokaza koji bi upućivali na to da je masovno nošenje maski potencijalno korisno. No nepravilno korištenje maske može donijeti više štete nego koristi u borbi protiv širenja koronavirusa", rekao je direktor WHO-a za izvanredne situacije dr. Mike Ryan na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak u Ženevi.

"Tu je i globalni problem nedostatka maski i ostalih medicinskih potrepština. Trenutačno su svake sekunde i svakoga dana ovome virusu i riziku najizloženiji zdravstveni radnici. Pomisao na to da nemaju maske je strašna", kazao je.

Epidemiologinja koja radi za WHO, dr. Maria Van Kerkhove, u ponedjeljak je istaknula da je važno "prednost u korištenju maski dati onima kojima je to sada najpotrebnije, a to su zdravstveni radnici u prvim linijama borbe protiv koronavirusa.

"Dakle, upotrebu maski preporučujemo onima koji su oboljeli jer nošenjem maske sprečavaju širenje bolesti na druge. Istodobno preporučujemo da maske nose oboljeli koji borave kuće i pojedinci koji o njima brinu", rekla je Kerkhove.

Dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije prošli su tjedan upozorili da se liječnici globalno suočavaju s velikim nedostatkom osobnih zaštitnih sredstava.

"Svijet je suočen s nedostatkom osobnih zaštitnih sredstava za one u prvim linijama borbe protiv koronavirusa, a to su maske, rukavice i zaštitna odijela. Zaštita zdravstvenih radnika mora nam biti prioritet", istaknula je Kerkhove prošli tjedan.