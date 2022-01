Walk On The Wild Side – nova predstava Saše Božića premijerno 14. i 15. siječnja u ZPC-u

Nova predstava redatelja Saše Božića - WALK ON THE WILD SIDE - plesni je duet za plesačicu i glumca, a funkcionira kao nastavak istraživanja započetog s projektom Kabinet čud(ovišt)a. Posebnost je ove izvedbe u susretu različitih tjelesnih principa: plesačkog i glumačkog koji na različit način pristupaju istraživanju intime, voajerizma i ekshibicionizma. Predstava nastaje u produkciji organizacije de facto, a izvode je Viktoria Bubalo i Boris Barukčić. Premijerno će biti izvedena 14. i 15. siječnja u Zagrebačkom plesnom centru.

WALK ON THE WILDE SIDE spada u istraživanje queer teorije u polju suvremenoplesne izvedbe. Pojam fantazmatskog u projektu se doživljava u odnosu na pojam očaranosti kao otvorenosti za neobično, zadivljujuće i uznemirujuće u svakodnevnom životu.

Dva bezimena tijela zarobljena su u energetskim pulsiranjima koji samo nalikuju nekoj vrsti seksualne razmjene. Neimenovani par provodi jednu noć zajedno u razmjeni intimnih tjelesnih impulsa i tekućina, ne obazirući se, već uživajući u voajerskom pogledu publike. Esencijalni ekološki motivi materije upotrijebljeni su kao motivi perpetuiranja različitih vrsta energije koje susret dva ljudska tijela može proizvesti u polju tjelesne razmjene, stvarajući jedinstveni plesni jezik koji unatoč različitim konotacijama, ostaje u polje apstraktnog plesnog materijala.

Predstava istovremeno istražuje nemogućnost reprezentacije pornografskog, no taj odnos proširuje na odnos između izvođača i publike, između stereotipnog i prikazanog, između identiteta i materijalnog, između improviziranog i očekivanog. WALK ON THE WILD SIDE priziva divljinu izvan uobičajenih moralnih standarda društvene zajednice: unutar postpandemijskog diskursa sama ideja tjelesnog kontakta postaje subverzivnom, posebno ako razmišljamo u terminima tjelesnih izlučevina: znoja, sline, krvi koji ponovo postaju liminalni, vraćajući materijalnost tijela i energetskih pulsacija želje u diskurs plesa.

Projekt nastaje u produkciji organizacije de facto, izvođači su Viktoria Bubalo i Boris Barukčić, scenu i kostime potpisuje Ana Mikulić, glazbu Nikola Krgovič, svjetlo Marino Frankola, fotografiju Nina Đurđević, video Josip Visković, dizajn plakata i knjižice Mislav Lešić, dok je producentica Tena Bošnjaković.