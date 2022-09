Sa svijetlim AMOLED zaslonom i trajanjem baterije do 11 dana, najnoviji pametni satovi s GPS-om uključuju cjelodnevno praćenje zdravlja i fitness metriku kako biste ostali aktivni

Stigli su Venu Sq 2 i Venu Sq 2 - Music Edition, pristupačni GPS pametni satovi s cjelodnevnim praćenjem zdravlja, praćenjem fitnessa i povezanim funkcijama. Za one koji svoju glazbu žele slušati u pokretu, Venu Sq 2 - Music Edition uključuje pohranu glazbe na uređaju za slušanje bez telefona. Kombinirajući dnevni stil s mjernim podacima o zdravlju i kondiciji, serija Venu Sq 2 ima svijetli AMOLED zaslon koji je lako čitljiv, dok zaslon osjetljiv na dodir omogućuje brzi pristup zdravstvenim statistikama, 25+ ugrađenih sportskih aplikacija, pametne obavijesti i više. Osim toga, s trajanjem baterije do 11 dana u načinu rada pametnog sata, korisnici se ne moraju brinuti o punjenju sata svake večeri, što im omogućuje praćenje zdravstvenih metrika 24/7 i dobivanje potpunije slike o kvaliteti sna, stresu, Body Battery i razinih aktivnosti.

Cjelodnevno praćenje zdravlja

S robusnim paketom funkcija za praćenje zdravlja, serija Venu Sq 2 olakšava povezivanje uma i tijela.

Broj otkucaja srca na zapešću 1 : Pratite otkucaje srca 24/7 i primajte upozorenja o jako visokom otkucaju srca (visoki/niski) kada tijelo miruje.

Praćenje energije Body Battery: pogledajte trenutne razine energije kako biste pronašli najbolje vrijeme za aktivnost i odmor.

Praćenje spavanja i ocjena spavanja: Steknite bolje razumijevanje o tome kako se tijelo oporavlja uz najnovije i najnaprednije praćenje sna koje kombinira informacije s više senzora kako bi pružilo sveobuhvatnu procjenu sna. Svakog jutra primite personaliziranu ocjenu za sinoćnji san i pogledajte različite faze spavanja kao i podatke o otkucajima srca, stresu, pulsu Ox2 i disanju.

Praćenje stresa: steknite uvid u to koliko je dan bio miran, uravnotežen ili stresan i primajte podsjetnike za opuštanje kada se otkrije stres. Ugrađena aktivnost disanja također se može koristiti za poticanje svjesnog disanja praćenjem disanja, prosječnog otkucaja srca i promjena u razinama stresa.

Praćenje zdravlja žena: Koristite aplikaciju Garmin Connect za praćenje menstrualnog ciklusa ili trudnoće. Bilježite simptome, edukaciju o vježbanju i prehrani i više. Osim toga, upotrijebite aplikaciju za praćenje zdravlja žena na satu kako biste vidjeli i zabilježili detalje izravno sa zapešća.

Snimak zdravlja: Zabilježite 2-minutnu sesiju za snimanje ključnih metrika kao što su broj otkucaja srca, varijabilnost otkucaja srca, puls Ox, disanje i stres. Izvješće s tim statistikama može se vidjeti izravno na samom satu ili u aplikaciji Garmin Connect.

Izađite i krećite se

Nudeći popularne ugrađene sportske aplikacije i fitness funkcije, serija Venu Sq 2 napravljena je da drži korak s aktivnim stilom života. S 25+ unaprijed učitanih GPS aplikacija i aplikacija za sportove u zatvorenom prostoru - uključujući hodanje, trčanje, vožnju biciklom, tenis i više - lako je promijeniti vježbu. Serija Venu Sq 2 čak uključuje unaprijed učitane kardio vježbe, vježbe snage, joge, HIIT i pilates vježbe. Za one koji uživaju u HIIT treninzima, unaprijed učitani profil aktivnosti sadrži različite mjerače vremena za praćenje ključnih metrika i omogućuje korisnicima postavljanje broja rundi, intervala rada/odmora i više.

Koristeći aplikaciju Garmin Connect, korisnici mogu birati između desetaka dodatnih unaprijed napravljenih vježbi ili kreirati vlastite pomoću više od 1600 vježbi, a zatim ih preuzeti izravno na sat. Trkači koji treniraju za sljedeći 5K, 10K ili polumaraton mogu dobiti osobnog trenera trčanja na zapešću s besplatnim planovima treninga Garmin Coach koji se prilagođavaju na temelju njihovih ciljeva i izvedbe. Čak i nakon vježbanja, serija Venu Sq 2 nastavit će pratiti korake, minute intenziteta, potrošene kalorije i više.

Ostanite povezani

Nikada ne propustite ritam - čak ni dok ste u pokretu - uz Venu Sq 2 seriju. Izravno sa zapešća, primajte tekstualne poruke i pregledavajte ažuriranja društvenih medija, e-poštu i više kada je sat uparen s Apple ili Android pametnim telefonom. Funkcije sigurnosti i praćenja pružaju bezbrižnost slanjem korisnikove lokacije uživo odabranim kontaktima za hitne slučajeve - ili automatskim slanjem poruke ako se otkrije incident.2 Dok ste vani, provucite se kroz redove na blagajni i brzo platite direktno sa zapešća uz Garmin Pay rješenje za beskontaktno plaćanje.3 Korisnici s Venu Sq 2 - Music Edition mogu pohraniti do 500 pjesama izravno na sat, uključujući popise za reprodukciju sa Spotify, Amazon Music i Deezer (potrebna je pretplata). Štoviše, korisnici mogu preuzeti odabrane aplikacije, izgled sata i još mnogo toga iz Connect IQ Store aplikacije izravno na sat ili pronaći više opcija u aplikaciji za pametni telefon.

Dizajniran da nadopuni svaki stil i svaki dio dana, serija Venu Sq 2 ima pravokutni AMOLED zaslon osjetljiv na dodir od 1,4 inča s laganim aluminijskim okvirom i udobnom silikonskom trakom. Dostupan sada, Venu Sq 2 dolazi u sjenovito sivoj/krem bijeloj/metalik svijetlozelenoj i ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 269,99 eura. Venu Sq 2 - Music Edition dolazi u tamnosivoj, boji slonovače/zlatnoj boji i krem /zlatnoj i ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 299,99 €. Kupci također mogu dizajnirati vlastite pametne satove Venu Sq 2 serije miješanjem i usklađivanjem remena i okvira s Your Watch, Your Way na garmin.com/hr-HR.