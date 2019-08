Na Mjesecu već ima života, jer nekoliko tisuća otpornih bića boravi na jedinom Zemljinom prirodnom satelitu. To su sitne životinje, poznate i pod nazivom "vodeni medvjedi" veličine do jednog milimetra s četiri para zakržljalih ekstremiteta.

Stručnjaci su oko ove teme podjeljeni - jedni su ushićeni, a drugi zabrinuti.

Riječ je o vjerojatno najizdržljivijim životinjama na Zemlji, koje mogu podnijeti temperature u rasponu od 150 stupnjeva Celzijusa pa do ispod nule.

Žive u moru, slatkoj vodi, na kopnu, a geografski su rasprostranjeni svuda. Nekoliko tisuća sada se preselilo i na Mjesec, piše BBC.

Žilavi "vodeni medvjedi" bili su na svemirskoj letjelici koja se u travnju srušila na Mjesec.

Šef izraelske organizacije "Arch Mission Foundation", koja je je ta bića poslala u svemir, tvrdi da su oni sigurno preživjeli pad.

"Vjerujemo da su njihove šanse za preživljavanje ekstremno visoke", rekla je Nova Spivak.

"Vodeni medvjedi" su prije puta prošli kroz postupak dehidracije, čime su zapravo stavljeni u svojevrsnu suspendiranu animaciju.

Izraelska organizacija ih je poslala u svemir u sklopu nastojanja da stvore "rezervnu" Zemlju, da ljudsko znanje, floru i faunu planete pohrane na različite lokacije u Sunčevom sustavu, gdje bi preživjele eventualnu apokalipsu Zemlje.

Tako je, uz njih, prema Zemljinom satelitu upućena "Mjesečeva biblioteka", svojevrsni DVD na kojem se nalazi 30 milijuna stranica povijesti čovječanstva, sve vidljivo pod mikroskopom.

Sudbina "Mjesečeve biblioteke" je nepoznata, a "dugoživi" bi mogli opravdati svoj naziv. Iako su bez vode i bez hrane, oni se iz suspendirane animacije mogu vratiti i nakon nekoliko desetljeća, piše BBC.

Nakon što ostanu bez vode, oni povuku svoju glavu i osam zakržljalih nožica, i uđu u stanje suspendirane animacije tijekom koje njihov metabolizam uspori na 0,01 posto normalne brzine rada.

A ako ih vratite u vodu, desetljećima kasnije, mogu se bez problema vratiti u prijašnje stanje.

"Oni su idealni za ovu misiju. To su višestanični organizmi mikroskopske veličine i među najotpornijim su bićima na Zemlji. Uz to, prije desetak godina su preživjeli boravak u svemiru", tvrdi Nova.

I dok se Izraelci vesele novim stanovnicima Mjeseca, neki znanstvenici ističu da to nije dobra vijest.

"To znači da je netaknuta okolina Mjeseca trajno promijenjena. Neki će reći da su to napravili već Neil Armstrong i Buzz Aldrin tijekom boravka na Mjesecu prije 50 godina, ali tada nismo bili svjesni koliko moramo paziti na okoliš drugih svemirskih tijela. Sada jesmo i ovako nešto ne bismo smjeli raditi. To nije dobra stvar", smatra profesorica planetarnih i svemirskih znanosti Monica Grady.