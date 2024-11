Sve to dobro znate, preciznije, pročitali ste do sada - visoko prerađenu hranu, poput pakiranih grickalica, slatkih pića, industrijskog kruha, voćnog jogurta, žitarica za doručak i alternativa mesu, ima za posljedicu ubrzano biološko starenjem. Biološka dob - dob naših stanica i tkiva - pod utjecajem je genetike i životnih navika, poput prehrane i tjelesne aktivnosti.

Sredovječni i stariji talijanski sudionici studije, koji su više od 14 posto svojih dnevnih kalorija dobivali iz visoko prerađene hrane, činili su se biološki starijima nego što zapravo jesu. Prerađena hrana odavno ima lošu reputaciju zbog visokog udjela kalorija, šećera, masti i soli.

"Osim što je nutritivno neadekvatna, bogata je šećerom, soli i zasićenim ili transmastima te prolazi kroz intenzivnu industrijsku obradu koja zapravo mijenja strukturu hrane, što dovodi do gubitka hranjivih tvari i vlakana. To može imati ozbiljne posljedice na niz fizioloških funkcija, uključujući metabolizam šećera i sastav te funkcionalnost crijevne mikrobiote", objašnjava nutricionistička epidemiologinja i koautorica studije, dr. Marialaura Bonaccio, za New York Post.

Također, nedavna studija Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu pokazala je da dodatni šećer ubrzava biološko starenje, čak i ako je dio inače zdrave prehrane. Visoke razine šećera u krvi mogu oštetiti stanice i uzrokovati kroničnu upalu, što je povezano s pretilošću, bolestima srca, dijabetesom, bolestima jetre i raznim vrstama raka.

Dakle, istraživanja sve više upućuju na to da izbjegavanje visoko prerađene hrane i dodatnog šećera može biti ključno za usporavanje biološkog starenja i očuvanje cjelokupnog zdravlja.

Sve u svemu, stvarno bi u nekim godinama trebali početi paziti što jedete... recimo, u tridesetima, to bi bilo dovoljno da se očistite od svih gluposti koje ste jeli do sada...