Visa predstavlja Trusted Agent Protocol - ekosustav za trgovinu temeljenu na umjetnoj inteligenciji

Visa Inc. (NYSE: V) jučer je predstavila Protokol pouzdanog agenta (Trusted Agent Protocol), kojim se uspostavlja temeljni okvir za agentsku trgovinu (agentic commerce), koji omogućuje sigurnu komunikaciju između AI agenata i trgovaca u svakoj fazi transakcije. Ovaj protokol osmišljen je kako bi odgovorio na jedinstvene izazove koje donosi trgovina vođena umjetnom inteligencijom, otvarajući put novoj eri u kojoj AI može pretraživati, uspoređivati i plaćati u ime potrošača - uz očuvanje povjerenja između trgovaca i AI agenata. Trusted Agent Protocol razvijen je u suradnji s kompanijom Cloudflare i dostupan na GitHubu te putem Visa Developer Centra.

Tijekom protekle godine, 34 % potrošača u regiji EMEA koristilo je ChatGPT ili AI asistente kako bi poboljšali svoje iskustvo kupovine . No, kako sve više AI agenata pretražuje i kupuje u ime potrošača, trgovci se suočavaju s novim izazovima:

upravljanje sustavima za detekciju botova koji mogu pogrešno blokirati legitimne transakcije vođene agentima

podrška za kupnju putem gostujućih i prijavljenih AI agenata

očuvanje uvida u potrošača i podatke o plaćanju koji stoje iza agenta

Trusted Agent Protocol rješava ove izazove omogućujući ovlaštenim agentima siguran prijenos ključnih informacija trgovcima. Time se uspostavlja potreban okvir za prepoznavanje pouzdanih agenata s namjerom kupnje, čime se razlikuju od zlonamjernih automatizacija i neautoriziranih i zlonamjernihbotova. Tijekom razvoja protokola Visa je surađivala s nizom partnera, uključujući Adyen, Ant International, Checkout.com, Coinbase, CyberSource, Elavon, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Stripe i Worldpay.

„Vjerujemo da cijeli platni ekosustav ima odgovornost osigurati da trgovci mogu imati povjerenja u AI agente jednako kao u svoje najbolje kupce i partnere", rekao je Jack Forestell, glavni direktor za proizvode i strategiju u Visi. „Tijekom protekle godine intenzivno smo surađivali s trgovcima, izdavateljima i partnerima kako bismo osigurali da transakcije pokrenute od strane agenata budu jednako jednostavne i sigurne kao bilo koja druga plaćanja. Novi protokol omogućuje trgovcima da bez potrebe za kodiranjem prepoznaju agente s namjerom kupnje i time korisnicima pruže sigurnije i personaliziranije iskustvo."

„Osiguranje budućnosti trgovine zajednička je odgovornost, osobito kako AI agenti sve češće djeluju u ime potrošača", izjavila je Stephanie Cohen, glavna direktorica za strategiju u Cloudflareu. „Naš rad s Visom na Trusted Agent Protocolu važan je korak u izgradnji potrebnih sigurnosnih okvira za ovaj novi ekosustav."

Podrška trgovcima u doba kupovine temeljene na umjetnoj inteligenciji

U svijetu u kojem djeluju agenti, trgovcima je potreban način da prepoznaju pouzdane agente, provjere njihove vjerodajnice i zadrže odnos s kupcem bez potrebe za velikim promjenama u svojim sustavima.

Trusted Agent Protocol nudi rješenja kroz nove specifikacije koje koriste kriptografske potpise specifične za agente i uključuju sljedeće informacije:

Namjera agenta - pokazatelj da je agent pouzdan i da želi prikupiti dodatne informacije ili kupiti određeni proizvod.

Prepoznavanje potrošača - elementi koji ukazuju na to ima li potrošač račun kod trgovca ili je već s njim ranije komunicirao.

Podaci o plaćanju - agenti mogu prenijeti informacije o plaćanju kako bi podržali preferirani način naplate trgovca.

Priprema za interoperabilnu budućnost trgovine

Iako se ove početne specifikacije trenutno odnose na Visa mrežu, omogućavanje sigurnog djelovanja agenata u ime potrošača zahtijeva otvoreni pristup cijelog ekosustava. Visa se obvezala na blisku suradnju s globalnim standardizacijskim tijelima poput IETF-a, OpenID Foundationa i EMVCo-a. Uz to, Visa surađuje s partnerima na usklađivanju Trusted Agent Protocola s drugim novim rješenjima poput Agentic Commerce Protocola te s Coinbaseom na interoperabilnosti s protokolom x402.

Protokol se temelji na standardu HTTP Message Signature i usklađen je s Web Both Auth, omogućujući trgovcima i agentima uspostavu povjerenja koristeći postojeću web infrastrukturu bez značajnih promjena korisničkog iskustva (UX), a može se proširiti i na druge ne-web komunikacijske protokole.