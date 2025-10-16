Kompanija Nestlé objavila je financijske rezultate za prvih devet mjeseci ove godine. Tim povodom, Philipp Navratil, izvršni direktor kompanije Nestlé izjavio je: „Naš glavni prioritet je rast temeljen na stvarnom internom rastu (RIG). Povećali smo razinu ulaganja kako bismo ostvarili ovaj cilj, a rezultati su već vidljivi. Sada moramo učiniti još više i djelovati brže kako bismo iskoristili ovaj trenutak rasta.

Kako Nestlé ide naprijed, bit ćemo rigorozni u pristupu alociranju resursa, dajući prednost prilikama i poslovnim područjima s najvećim potencijalom povrata ulaganja. Bit ćemo odvažniji u velikim ulaganjima i razvoju inovacija kako bismo ostvarili ubrzani rast i stvaranje vrijednosti. Njegujemo kulturu koja potiče usmjerenost na rezultate, koja ne prihvaća gubitak tržišnog udjela i kulturu u kojoj se uspjeh nagrađuje.

Svijet se mijenja, a Nestlé se mora mijenjati još brže. To uključuje donošenje teških, ali nužnih odluka o smanjenju broja zaposlenih tijekom sljedeće dvije godine. To ćemo provesti s poštovanjem i transparentno. Uz ostale mjere, radimo na značajnom smanjenju troškova te povećavamo naš cilj ušteda na 3,0 milijarde švicarskih franaka do kraja 2027. godine.

Mjere koje poduzimamo osigurat će Nestléu budućnost kao vodećoj kompaniji u našoj industriji. Na kolektivnoj razini, omogućit će nam da poboljšamo cjelokupno poslovanja i stvorimo veću vrijednost za dioničare."

Financijski i operativni pokazatelji:

Organski rast u devet mjeseci ove godine iznosi 3,3% od čega 0,6% dolazi iz realne interne stope rasta (RIG), a 2,8% iz cijena.

Strateški prioriteti u nadolazećim mjesecima:

Rigorozno usmjeravanje resursa na najisplativije prilike za rast

Pojačati provedbu našeg programa uštede „Fuel for Growth"

Veći fokus na operativnu učinkovitost, uključujući korištenje centraliziranih zajedničkih usluga i automatizaciju procesa, s ciljem poticanja pozitivne poslovne transformacije

Planirano je smanjenje broja zaposlenih za otprilike 16.000 na globalnoj razini u sljedeće dvije godine, uz prethodne konzultacije gdje god je to moguće

Naglasak na snažnom novčanom toku i održivom stvaranju dugoročne vrijednosti za dioničare

Smjernice za 2025:

Očekuje se poboljšanje organskog rasta prodaje u odnosu na 2024. godinu. Trend ostaje pozitivan i u narednim razdobljima, unatoč tome što će usporedna osnovica u četvrtom kvartalu biti izazovnija.

Više informacija dostupno je na: Nine-month sales 2025: Positive trends; focus on driving growth | Nestlé Global