Počinje se improvom, a preko ploča, knjiga i techna dolazi se do vrućeg vikenda u Vinylu

PONEDJELJAK 16.12. | 20h30, #vinyl_improv

Impronedjeljak:

OdbO OqpO (It - Slo)

Nastavljamo sa Impronedjeljcima - večerima slobodno improvizirane glazbe.

Za zadnje izdanje ove godine ugostiti ćemo OdbO OqpO, kojeg su 2017. osnovali talijanski glazbenici Paolo Pascolo i Alberto Novello, nakon dugogodišnje zajedničke suradnje na projektu "hBar", a kao trečeg člana banda pozvali su Vida Drašlera, mladog talentiranog bubnjara nove slovenske improv scene.

Trio svira improviziranu glazbu, te vlastite kompozicije koje su bazirane na tradicionalnom free jazzu, slobodnoj improvizaciji i elektroakustičkoj eksperimentalnoj glazbi.

Paolo Pascolo - flute, bass flute, tenor sax

Alberto Novello - modular synthesizers

Vid Drašler - percussions

Improv session sa prisutnim glazbenicima

UTORKOM | od 18h, #vinyli

Gospodari uspomena, prodajna izložba ploča

Svakog utorka u isto vrijeme i na istome mjestu. Goran Bakić, izdvoja iz svoje bogate kolekcije ploča, raritete, ploče s orginalnim potpisima i gomilu memorabilija za sladokusce.

Na prodajnoj izložbi ploča pronađite i ono što niste znali da tražite!

UTORAK 17.12. | 20h, #vinyl_teatar

Predstava,

koja je nastala u prosincu

Sve je ljubav. Ili nije. Donjeti krajnju odluku o ljubavi nije moguće. Odluka i/li ne-odluka ionako ne vode nigdje, već smo tu.

Ostaje nam igra. Za početak ti si ti, ja sam ja, mi smo mi. Kroz igru ti postaješ ja, ja postajem ti, mi (p)ostajemo mi. Krećemo se kružno, vrtložno, sve se vrti u krug. Još jedna igra. Kažemo Evo još jedna igra! Niz igara treba nestati i iz niza i igre nastati predstava. Točno takva, kakva nam je potrebna sada.

Predstava, koja je nastala u prosincu ne sjeća se ničega osim sebe ispred ovog trenutka. Prvo je igra, onda predstava koja nastaje kroz niz igara. Tamara i Hanna predlažu i vode igru. Razlika između vas, posjetitelja i suigrača igre i njih dvoje, je samo u tome da su Tamara i Hanna malo više igrali ovu igru nego vi. Predstava će biti ondje, u Vinylu, a ne ovdje, gdje ovo sada čitate, zato je ovo poziv da se priključite i zajedno s nama otkrijete o čemu je igra i kako se pretvara u predstavu ispred vas i među nama.

Autorice / M.C. / koreografkinje / suigračice: Tamara Curić i Hanna Plirn

Produkcija: idto.upri.se

Koprodukcija: Svijet, Tala

Projekt podržali: Vinyl i Plesni centar Tala

SRIJEDA 18.12. | 18h30, #vinyl_knjige

Zijah A. Sokolović:

'CABAres, CABArei'

Izdavačka kuća HENA COM poziva vas na predstavljanje knjige Zijaha A. Sokolovića: 'CABAres, CABArei'

Sudjeluju:

Zijah A. Sokolović, autor

Marina Vujčić, urednica

SRIJEDA 18.12. | 20h30, #vinyl_improv

Rrose Sélavy

Rrose Sélavy teži rušenju, uništenju starih načela i zakonistosti logike, ismijava „vječnu ljepotu". Protiv je nepokretnosti misli i određenja pojmova, pa i protiv sebe.

Odbijaju svaki realizam u umjetnosti, anarhistički i nihilistički su orijentirani prema važećim vrijednostima. Oni su u biti negacija umjetnosti, „anti-umjetnost", ismijavanje njezine uloge u društvu i izrugivanje umjetnika samome sebi.

Ovom prilikom, Rrose Sélavy čine Luka Čapeta, Pavle Bojanić i Vedran Peternel.

ČETVRTAK 19.12. | 20h30, #vinyl_techno

NT Wave

Techno party za spavalice

Techno gitarist NT Wave, trenutno jedini na planeti koji koristi gitaru kao DJ-i gramofon, slijeće stepenicama ravno u podrum Vinyla i sa gošćom predivnog i procesiranog glasa Dorom Fodor vodi vas u zvučnu avanturu godine.

The key starting point of NTs Techno Guitar is unconventional treatment of a conventional musical instrument. With pedals and devices set in his shoes, he makes music that overflows from open wide stereo ambients to the narrow defined dance grooves with mantric elements. With a presence of good audience, the concert always turns into party. Given that the listeners come with previous experiences of listening to stylistic different, albeit by nature of the familiar and usual guitar sound, one of the most common comments after listening is "one image, another tone", because what the audience hears and experiences is hard to connect to an expected sound of one of the most popular instruments.

SUBOTA 21.12. | 20h, #fusion

Poma

Maja Posavec / Ivan Kapec

Poma je novi projekt Maje Posavec i Ivana Kapeca u kojem se isprepliću pjesme, priče, poetski recitali i još ponešto u jedinstveni scenski vrt.

Poma dolazi iz dalekog i nemirnog kraljevstva. Čudnom igrom svemira to kraljevstvo je na neko vrijeme nestalo i nije sigurno kad će se opet pojaviti. Pomine pjesme dokaz su da taj svijet nije nestvaran, nego da krvari i da se smije. U njemu razaznajemo i prinčeve i ubojice, i pijesak i valove. Uglavnom, ljubav, kako gladnu tako i situ. Pomine priče su kamenčići mozaika koji sa svakom novom izvedbom stvaraju jednu novu sliku tog nestalog svijeta, koju katkad u snu vide putnici iz pustinje, koju neki sanjari potajno žive, a mnogi živi je i ne primijete. No, ovo je nova prilika za susret, i za Pomu i za vas!

Maja Posavec - glas

Ivan Kapec - gitara

SUBOTA 21.12. | od 22h, #vinyl_clubbing

Wicked Selection

by DJ Tabu

Novi koncept clubbing programa u donjem domu Vinyla, nastavljamo sa još jednim setom DJ Tabu-a.

Vidimo se na donjoj etaži Vinyla, pripremite se za clubbing i obucite plesne cipele...