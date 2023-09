Nakon što su prošli put doslovce omađijali krcatu Močvaru, nije bilo izbora: Villagersi se pošto-poto moraju vratiti u Zagreb! Datum za pribilježiti je 11.10. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 17€ mogu se kupiti u Dirty Old Shopu ili preko njihovog weba, a na dan će, ako ih ostane, koštati 20 eura. Uskoro će biti objavljeno i ime hrvatskog benda koji će otvoriti večer.

Villagers of Ioannina City jedan je od najznačajnijih izdanaka vrlo plodne i talentom nakrcane grčke alternativne scene s kojom se zagrebačka publika u zadnjih 6,7 godina jako dobro upoznala. Radi se o zaista unikatnom bendu koji heavy psihodelični rock zvuk utkan duboko u grčkoj tradiciji (povijesna pokrajina Epir) upotpunjuje s narodnim instrumentima kao što su gajde i kaval.

Nastali su 2007. u Ioannini, a do sada su izdali dva albuma: Zvara (2014.) i Aqe of Aquarius (2019). Potonji je pobrao sjajne kritike, kako kod struke, tako i kod publike. Ovi mistični Grci naprosto imaju ono nešto što iz dana u dan privlači sve više i više ljudi, a to će se sigurno osjetiti i na ovom koncertu.

Članovi benda su Alex (Alex Karametis) - gitara, vokal , Akis (Akis Zois) - bas, Aris (Aris Giannopoulos) - bubanj Konstatinis (Konstantis Pistiolis) - klarinet, kaval, back vokal, Kostas (Konstantionos Lazos) - gajde. Vidimo se 11.10. u Močvari, a svi koji vole grčku alternativu nikako ne smiju propustiti ni nastup Naxatrasa u petak, 27.10. u istom klubu.