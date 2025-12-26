Vic za Štefanje
Na Štefanje je, naravno, Štefa pitalo o nekim stvarima... a odgovore si možete zamisliti
Heehehee (Arhiva)
Novinari dođu u lokalnu birtiju na Štefanje pa pitaju, naravno, Štefa:
- Recite nam, gospodine, zašto ljudi piju?
Štef ih pogleda krvavih očiju i ispali:
- Je, čujte, nije vam to kod svih isto... neki piju od veselja, drugi zbog tuga.... ja spadam u treće...
Novinar ga pita:
- Dobro, pa kad onda vi pijete?
Štef otpije gemišta i veli:
- Od ranog jutra, naravno... pa kaj vi mislite kaj ja delam!
26.12.2025. 06:56:00
