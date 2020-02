U mjesecu Kupida i ljubavnih strelica, Rakuten Viber pomaže poslati savršenu ljubavnu poruku

U ovom mjesecu Kupida i njegovih ljubavnih strelica, Rakuten Viber, jedna od vodećih svjetskih messaging aplikacija, najavljuje kampanju kojom će korisnicima pomoći osmisliti i kreirati savršenu ljubavnu poruku, kome god i kamo god je željeli poslati. Kampanja će startati za samo Valentinovo, ali će ostati dostupna i tijekom idućih mjeseci, kao simbol važnosti ljubavi i zahvalnosti za drage osobe u našim životima. Vibertine kampanja nije namijenjena samo ljubavnim parovima, već i prijateljima, kolegama, majkama i ženama, za razne posebne prilike, čak i za znak pažnje među potpunim strancima. Inicijativa "Be my Vibertine" proširit će se do milijuna korisnika iz 12 europskih zemalja, a svima će omogućiti kreiranje i dijeljenje digitalnih ljubavnih čestitki.

"Vrijeme je ljubavi i Rakuten Viber želi malo potaknuti osobnu komunikaciju među ljudima i ponuditi im zgodne i zabavne alate pomoću kojih mogu učiniti taj prvi korak i doprinijeti širenju ljubavi i zahvalnosti. Nadamo se da će svaka ljubavna čestitka koju naši korisnici pošalju uspjeti potaknuti dublji i intimniji razgovor, koji neće ostati samo na uobičajenim lijepim riječima već pomoći formirati nove i ojačati postojeće odnose među ljudima. Zahvaljujući visokopersonaliziranim Vibertine čestitkama (i podršci fantastičnih partnera u svakoj zemlji) korisnicima će biti lakše pronaći riječi i podijeliti ljubav s drugima bez obzira kolika ih udaljenost dijelila. Čak i ako osoba koja nam se sviđa ne zna za naše osjećaje prema njoj, i dalje joj možemo izraziti svoje osjećaje i to anonimno.  Ako primite Vibertine ljubavnu poruku, ne ignorirajte je, odgovorite!" komentirala je Zarena Kancheva, direktorica PR-a i marketinga Rakuten Vibera, CEE.

Viberova chat avantura započinje kvizom koji korisnike vodi kroz razna pitanja i odgovore kako bi se otkrilo kojeg su trenutno raspoloženja, je su li više romantične duše koja traže svoju drugu polovicu ili samo nesebično dijele ljubav. Oni najspremniji na pružanje malo ljubavi svima kojima nedostaje čak mogu kreirati čestitku i ubaciti je u virtualni ljubavni sandučić, u kojem će je pronaći nepoznata osoba kojoj će to možda uljepšati dan. Također, posebno prilagođeni sadržaji, stickeri, GIF-ovi i videa u obliku srca širit će ljubav diljem Vibera.

Viber tijekom kampanje planira podijeliti milijune čestitki. Aplikacija će pratiti napredak u pojedinim zemljama u kojima je kampanja aktivna i na temelju toga objaviti gdje ljudi najviše šire ljubav i pozitivnu vibru.

Nastavite pratiti naš Viber Hrvatska Community kako biste prvi dobili sve obavijesti o najnovijim vijestima, izravno od Vibera.