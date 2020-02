Povodom međunarodnog Dana sigurnijeg interneta, Centar za sigurniji internet (CSI.hr), koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti te operatorima A1 Hrvatska, Hrvatskim Telekomom i Tele2, okupio je učenike i nastavnike Osnovne škole Tina Ujevića iz Zagreba, kako bi još jednom skrenuli pozornost na bolje, odgovornije i sigurnije korištenje interneta.

Tom prigodom okupili su se neki od najpoznatijih hrvatskih youtubera. Svoja iskustva o tome kako se štite od opasnosti na internetu te kako usklađuju svoj stvarni i virtualni svijet, s osnovnoškolcima su podijelili Ema Luketin, Maša Zibar (Mashin' the beauty), Luka Črneli (Lavvek), Neno Hadžihajdić (PVTMole) i Ivan Rado (Malajski Tapir) uz voditeljsku palicu Domagoja Jakopovića Ribafisha, novinara i blogera.

Zajednički susret započeo je pjesmom koju su izveli učenici škole za gitaru El Musicante, koji su, iako i sami osnovnoškolci, svojom energijom i odličnom izvedbom, uspjeli svoje vršnjake barem na nekoliko minuta odvesti na putovanje daleko od ekrana i onog virtualnog svijeta koji je danas kod većine djece sinonim za zabavu. O tome koliko putovanje može biti zabavno, ali, kad je riječ o svijetu interneta, i opasno, kroz razgovor je pokušao dočarati učenicima Domagoj Jakopović - Ribafish, moderator cjelokupnog događaja.

Ma koliko igranje na kompjuteru, tabletu ili mobitelu izgledalo bezazleno, najčešće nismo ni svjesni kolike se opasnosti kriju na samo jedan klik udaljenosti. Postoje edukativne i pametne igre koje nas educiraju i čine kvalitetnijim osobama, ali svakako treba obratiti pažnju da se ne opustimo previše i ne dopustimo da igrice zavladaju nad realnošću i da izgubimo tu bitnu granicu između stvarnosti i fantazije. Zato, pamet u glavu, slušajte roditelje i učitelje i probajte što više uživati u onome što možete dijeliti s najbližima, od šume do parka, bazena, igrališta..., rekao je Ribafish.

Kako pravo na slobodu izražavanja dolazi uz odgovornost, učenicima je nastojao svojim obraćanjem približiti Tomislav Ramljak, voditelj CNZD-a: Društvene nam mreže omogućavaju dijeljenje uspomena na važne životne događaje. Objavljujemo fotografije i videozapise kako bi naši pratitelji vidjeli što smo proživjeli. Nezaboravan izlazak, omiljena pjesma, druženje na moru. Svi ti događaji čine objave na našim profilima. Izrazito nam je važno zabilježiti sve što nam se događa jer vodimo dva paralelna života - realni i virtualni. No, ako se usmjerimo na fotografiranje rođendana, hoćemo li uistinu doživjeti veselje i radost? Živimo li tako život ili popunjavamo naše profile? Online svijet mjesto je gdje dijelimo svoja iskustva, no on ne može nadomjestiti boje naše šarene stvarnosti. Zapitajmo se, ako ne proživljavamo istinski svoj život, koje priče ostaju iza nas kada ugasimo mobitele?

U suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM-om) te operatorima A1 Hrvatska, Hrvatskim Telekomom i Tele2, CNZD planira niz aktivnosti kojima će zajedno nastaviti put s ciljem stvaranja boljeg interneta, kako su se i obvezali prije dvije godine kada su, prilikom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta 2018., potpisali Povelju o sigurnosti i zaštiti djece na internetu. Da to nisu samo slova na papiru, pokazalo se već iduće godine, kad je na Dan sigurnijeg interneta 2019. potpisan Sporazum o izradi online platforme „SINI" (Sigurni na internetu), a što dalje i koji je plan, ispričali su u nastavku susreta predstavnici partnera:

Danas ne možemo zamisliti život bez interneta i svih mogućnosti koje nam internet pruža. Djeca su pogotovo vezana za internet, on im omogućava brzu komunikaciju, izmjenu ideja, istraživanja, učenje i stvaranje kakvo bez interneta nismo mogli ni zamisliti. No, internet moramo koristiti odgovorno i u tom korištenju moramo poštivati druge ljude. HAKOM se u obilježavanje Dana sigurnijeg interneta uključio jer želimo podići svijet o sigurnosti na internetu i važnim problemima u odgoju novih generacija koje internet koriste, istaknuo je Miran Gosta, ravnatelj HAKOM-a.

Tehnologija je uz internet omogućila djeci da budu ravnopravni s odraslima, ponekad čak i malo napredniji. Stoga im je neophodna stalna podrška kako bi se snašli u digitalnom svijetu, a roditeljima i institucijama kako bi im u tome pomogli. Zadatak svih nas je to im omogućiti, poručila je Dubravka Štefanac Vinovrški direktorica Korporativnih komunikacija A1 Hrvatska.

Tehnologija nam otvara nezamislive razvojne mogućnosti, no kako bismo iskoristili njen puni potencijal, nužno je educirati društvo, djecu i mlade o njenom pravilnom korištenju te prepoznavanju rizika u digitalnom prostoru. Želja nam je povezati mlade s prilikama koje pružaju najnovije tehnologije, kako bi već danas aktivno djelovali na pozitivnom utjecaju na vlastiti razvoj i utjecali na stvaranje bolje budućnosti za čitavo društvo, istaknula je Nina Išek Međugorac, direktorica Korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma.

Digitalizacija mijenja svijet oko nas na dnevnoj razini. Uz brojne prednosti, virtualno okruženje u pojedinim segmentima može ozbiljno utjecati na ispravan razvoj osobnosti djece i njihovu sigurnost. Od početka podržavamo inicijativu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta jer želimo aktivno pomoći kako bismo djeci i mladima omogućili sigurno odrastanje. Posebno me veseli da smo ih danas podsjetili kako ima prekrasnih doživljaja i izvan mobilnih ekrana, izjavila je Sonja Miočić, direktorica komunikacija Tele2 Hrvatska.

Ove godine se obilježavanju Dana sigurnijeg interneta odazvalo preko pet stotina škola, koje su na današnji dan sa svojim učenicima pridonijele podizanju svijesti o sigurnijoj upotrebi interneta.