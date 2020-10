Popularni ZFF-ov popratni program Velikih 5 svake godine publici predstavlja istaknute recentne naslove iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Španjolske i Italije, najvećih europskih kinematografija, koje zajedno produciraju više od 50% europskih filmova. Poznata su tri naslova iz ovogodišnje ponude Velikih 5: Njemačku predstavlja Undine, reinterpretacija starog europskog mita o vodenoj vili smještena u suvremeni Berlin u režiji slavnog Christiana Petzolda, španjolski predstavnik je film Madre majstora napetih filmskih priča Rodriga Sorogoyena, a Italiju predstavlja topla drama o ljubavi i prijateljstvu Najljepše godine u režiji Gabrielea Muccina.

Jedan od najistaknutijih suvremenih njemačkih redatelja, kojeg podjednako voli publika i kritika, Christian Petzold ZFF-ovoj publici poznat je po intimnim pričama protagonista smještenim u mračna razdoblja novije njemačke povijesti (Feniks - ZFF 2015. i Tranzit - ZFF 2019.). Njegov najnoviji film, Undine, moderna je bajka inspirirana mitom koji stotinama godina nadahnjuje umjetnike, a kao priča o maloj sireni poznat nam je iz djela Hansa Christiana Andersena, Disneyja i Neila Jordana. Undine (Paula Beer) je povjesničarka i urbana mlada žena, zaposlena u muzeju. Kada je njezin ljubavnik Johannes ostavi, Undine se mora pokoriti drevnoj predaji: ako je voljeni muškarac izda, ona ga mora ubiti i vratiti se u vodu. Važnu ulogu u filmu ima i sam grad Berlin, koji upoznajemo kroz zavodljive kadrove Petzoldova stalnog suradnika Hansa Fromma i Undineina predavanja o urbanističkom razvoju grada, koji je, kao i Undine, potekao iz močvare. Film je premijerno prikazan na Berlinaleu, gdje je osvojio nagradu FIPRESCI, a Paula Beer nagrađena je Srebrnim medvjedom za najbolju glumicu.

Španjolsku kinematografiju u programu Velikih 5 predstavlja Madre, novo ostvarenje majstora političko-kriminalističkih trilera Rodriga Sorogoyena (Vlast - ZFF 2019., Neka nas Bog spasi - ZFF 2017.). Madre je nastavak Sorogoyenova istoimenog kratkog filma iz 2017., nominiranog za Oscara, koji radnjom podsjeća na najgoru noćnu moru svakog roditelja: Španjolka Elena (Marta Nieto) dobiva zastrašujući poziv od svog šestogodišnjeg sina, kojeg je otac napustio na nepoznatoj plaži u Francuskoj. Dječakov mobitel nije moguće locirati, a baterija je na izmaku... Radnja dugometražnog nastavka smještena je deset godina nakon nestanka dječaka, kad Elena živi i radi na toj istoj plaži. Njezin prividni unutarnji mir potresa susret s tinejdžerom Jeanom, koji je neodoljivo podsjeća na izgubljenog sina. Marta Nieto osvojila je nagradu za najbolju glumicu sekcije Horizonti na Festivalu u Veneciji 2019.

Gabriele Muccino talijanski je redatelj, scenarist i producent najpoznatiji po holivudskim filmovima Sedam duša (2008.) i U potrazi za srećom (2006.), u kojima glavnu ulogu ima Will Smith. U programu Velikih 5 gledamo njegov najnoviji film, Najljepše godine (The Best Years), sagu o četvero prijatelja i njihovu odnosu, ispripovijedanu u rasponu od 40 godina. Italija, 1980. Šesnaestogodišnji idealisti Paolo, Giulio i Riccardo bliski su poput braće i dijele sve. Tu je i Gemma, Paolova djevojka, koja uskoro postaje neizostavni dio ekipe. No život nikada ne ide u očekivanom smjeru i mladi prijatelji krenut će različitim putevima.

Njihove dogodovštine, nade, uspjesi i neuspjesi isprepleću se u dirljive i zabavne priče o prijateljstvu i ljubavi, stvarajući pritom bogatu tapiseriju Italije i različitih era njezine moderne povijesti. U jednoj od glavnih uloga gledamo talijanskog glumca Pierfrancesca Favina, koji je tumačio naslovnu ulogu u Izdajniku Marca Bellochija (ZFF 2019.).

18. Zagreb Film Festival održat će se od 8. do 15. studenog u Kinu SC, kinu Tuškanac, Hrvatskom glazbenom zavodu, Muzeju suvremene umjetnosti te online.

ZFF svakodnevno prati razvoj epidemiološke situacije te će u slučaju uvođenja novih mjera Stožera civilne zaštite osigurati dodatne opcije, poput većeg broja online projekcija, kako bi publika mogla neometano uživati u filmovima iz festivalskog programa. O eventualnim izmjenama obavijestit ćemo na vrijeme putem svoje službene stranice zff.hr i društvenih mreža.