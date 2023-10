Premijerni koncert koji je priredio SOAD tribute Chop Suey u veljači bio je jedan od onih na kojima je iznojeno litre i litre znoja i o kojima se dugo pričalo. Nije bilo izbora nego vratiti ih nazad u Zagreb, a ovaj put će im se na pozornici pridružiti Machine Head UK tribute bend koji će odsvirati najveće hitove ovih legendarnih američkih metalaca.

Poslije bendova after radi tradicionalno nezgodni DJ Barby s naglaskom na najveće nu i alt metal uspješnice! Datum je 14.10. (subota), mjesto održavanja svečanosti je Boogaloo. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 10 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i na njihovom webu. Ako ih ostane na ulazu, koštat će 12 eura.

SATNICA:

21:00 Ulaz

22:00 Machine Head UK

23:00 Chop Suey

"Prošli put nismo znali što očekivati kad smo došli prvi put u Zagreb i Beograd, a oba koncerta bila su baš epska tako da se veselimo ponoviti. Super smo se zabavili i prije i nakon koncerta, publika nas je sjajno prihvatila u svakom smislu pa će vjerujemo i ovaj put to biti koncerti za pamćenje" poručili su ususret koncertu momci iz Chop Sueyja.

Chop Suey sjajan je britanski tribute bend koji čine glazbenici iz vrlo poznatih bendova: Sam Totman iz DragonForcea, Tommy H iz Anti-Nowhere Leaguea, Andre Joyzi iz Breed 77, dok je na vokalu karizmatični Martin Jackson iz Confydea. Svaki pravi fan SOAD-a može očekivati nisku njihovih hitova u vrlo uvjerljivoj i žestokoj izvedbi, pa zašto onda propustiti "Toxicity", "Aerials", "BYOB" i naravno "Chop Suey" na dohvat ruke... A o popularnosti benda svjedoče turneje po Australiji i Novom Zelandu, kao i po cijeloj Europi. Njihov prošli nastup u Boogaloo je bio epski, ovaj put će biti još bolje.

Nakon stanke koja je potrajala šest godina, MACHINE HEAD UK Tribute vraća se na pozornice. Bend će se fokusirati na "mašinske" hitove iz devedesetih i nultih, pa ako vam što znače „Davidian", „The Blood, The Sweat, The Tears", "Imperium", "From This Day", "Take My Scars", onda njihov show nipošto ne smijete propustiti. U bendu se nalaze i neka vrlo poznata imena iz glazbenog svijeta, između ostalih Richard Shaw koji je osam godina nastupao s Cradle of Filthom i Ben Christo koji je član legendarnih gotičara The Sisters of Mercy. Na vokalu je Rich O'Donnell iz britanskog melodic death benda Karybdis. Večer prije isti će bendovi nastupiti i u beogradskoj Zappa Bazi.

