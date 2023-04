Ima nekih ljudi koji su zaljubljeni preko glave, no uz su ipak nevjerni... što, na neki način, nikome nije jasno zašto? Naravno, znamo da ako ste na neki način zakinuti ili bar mislite da jeste, ali oni koji nisu, a nevjerni su, onda nam gotovo ništa nije jasno.

Naravno, kad pitate psihologe, oni će mudro klimnuti glavom i samo reći sljedeće:

"Postoje mnogi psihološki razlozi zašto osoba ima želju za prevarom, ali najbolje objašnjenje je ono koje je Bill Clinton upotrijebio kada je objasnio svoju aferu s Monicom Lewinsky. Rekao je da je to učinio - jer je mogao", objasnila je dr. Susan Edelman, psihijatrica, u razgovoru za Elite Daily.

Ona objašnjava da ljudi koji redovito varaju, nevezano uz to koliko vole svog partnera ili partnericu, najvjerojatnije imaju probleme iz djetinjstva zbog kojih se osjećaju nedostojnima ljubavi i imaju strah od intimnosti.

Zbog toga izbjegavaju biti istinski intimni sa svojim partnerom. Drugo moguće objašnjenje je, tvrdi, da bi mogli imati problema sa seksualnom ovisnošću ili narcisoidne ili sociopatske karakterne osobine.

Naglašava da je važno da ljudi koji osvijeste da imaju problem sa serijskim varanjem potraže pomoć. "Počnite tako što ćete biti iskreni prema sebi i priznati da imate problem. Inače ćete vjerojatno povrijediti mnogo ljudi u tom procesu i narušiti svoje samopouzdanje", kaže Edelman.

Ima i savjet za one koji su već prevarili, no imaju grižnju savjesti i ne žele da im to postane navika.

"Ako ne planirate da vam to postane navika, poštedjeti partnera od boli mogao bi biti najbolji način ako doista želite ostati s njim", kaže psihijatrica. "Ali ako posumnjaju i sami vas pitaju za varanje, nemojte si pogoršavati probleme laganjem", savjetuje.