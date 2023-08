Telad kanadskog proizvođača mlijeka Bena Loewitha sljedećeg proljeća bit će među prvima u svijetu koja su uzgojena s posebnim ekološkim ciljem - da ispuštaju manje metana prilikom probave hrane

Loewith je u lipnju započeo s umjetnim oplodnjom 107 krava i junica sjemenom bika koji je bio prvi na tržištu s genetskom osobinom ispuštanja niske razine metana.

"Selektivno uzgajanje za niže emisije (metana), sve dok ne žrtvujemo druge značajke, čini se kao laka zadaća", rekao je kanadski poljoprivrednik.

Komercijalna dostupnost genetike za proizvodnju mliječnih krava koje ispuštaju manje metana mogla bi pomoći u smanjenju jednog od najvećih izvora stakleničkog plina, kažu znanstvenici i stručnjaci u stočarskoj industriji.

Preživanje i podrigivanje goveda je veliki izvor globalne emisija metana. Genetička tvrtka Semex, koja je Loewithu prodala bikovo sjeme, priopćila je da bi niska razina metana mogla smanjiti emisije tog stakleničkog plina iz kanadskog mliječnog stada za 1,5 posto godišnje te za 20 do 30 posto do 2050. godine.

Kompanija je ovog proljeća počela plasirati sjeme sa svojstvom niskih razina metana u 80 zemalja.

Sjeme je među ostalim prodano stočarskom gospodarstvu u Velikoj Britaniji, mljekarama u SAD-u i Slovačkoj, rekao je potpredsjednik Semexa Drew Sloan.

Ako uzgoj goveda s niskim razinama metana zaživi globalno, mogao bi imati "snažan utjecaj" u cijelom svijetu, rekao je profesor animalnih znanosti na Sveučilištu California David Fran Mitloehner.

No, neki čelnici u mliječnoj industriji nisu uvjereni da je uzgoj goveda s niskim razinama metana opcija, jer smatraju da bi to moglo dovesti do problema s probavom.

Kanadsko ministarstvo poljoprivrede priopćilo je da još nije procijenilo sustav procjene metana koji se u osnovi proizvodi, no da je smanjenje emisija u stočnoj industriji "izuzetno važno".

Stoka je izvor 14,5 posto svjetskih emisija stakleničkih plinova. Metan je drugi po obujmu staklenički plin nakon ugljičnog dioksida.

Iako poljoprivrednici mogu stoci davati aditive kako bi smanjili proizvodnju metana, njihovi učinci nestaju kada ih stoka prestane jesti i nisu odobreni za upotrebu u SAD-u, rekao je Mitloehner.

Sjeme s niskim sadržajem metana proizvod je partnerstva između Semexa i kanadske agencije za mlijeko Lactanet, a temelji se na istraživanju kanadskih znanstvenika.

Lactanet je u travnju objavio prvu svjetsku nacionalnu genomsku procjenu metana i proizveo rezultate za Holstein krave i junice na 6.000 farmi, što predstavlja gotovo 60 posto kanadskih mliječnih farmi.

Kanadska vlada trenutačno ne nudi poticaje za uzgoj goveda s niskim razinama metana, no neke su zemlje i prehrambene kompanije počele poticati stočare da prijeđu na uzgoj goveda koji proizvode manje metana.

Novi Zeland će 2025. početi oporezivati stočare za proizvodnju metana iz goveda.

Nestleova i Burger Kingova matična kompanija Restaurant Brands International rješava problem metana u svojim opskrbnim lancima promjenom načina prehrane stoke.

Mitloehner je rekao da očekuje da će i tvrtke s vremenom priznati uzgoj stoke s niskim sadržajem metana.

"Genetska promjena je trajna i kumulativna kroz buduće generacije tako da može dovesti do značajnih smanjenja. Ovo sigurno nije jedini alat koji proizvođači mliječnih proizvoda mogu koristiti za smanjenje metana, ali to bi mogao biti najjednostavniji i najjeftiniji pristup", rekao je Semexov potpredsjednik za istraživanje i inovaciju Michael Lohuis.

Drugi stručnjaci za mlijeko smatraju da bi takav pristup mogao biti problematičan.

Viši potpredsjednik finske mljekare Valio Juha Nousiainen upozorava da uzgoj stoke koja podriguje manje metana može stvoriti probleme s probavom.

Metan proizvode mikrobi u kravljim crijevima dok probavljaju vlakna, a ne sama životinja, kaže on.