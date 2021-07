Svjetska meteorološka organizacija (WMO) u petak je potvrdila novu rekordnu temperaturu na Antarktici od 18,3 stupnja Celzijusa, izmjerenu u veljači 2020. godine.

Prije konačne potvrde svakog novog temperaturnog rekorda, WMO uvijek provodi provjeru preciznosti mjernih uređaja.

Raniji rekord iznosio je 17,5 stupnjeva Celzijusa, izmjerenih 2015. godine.

"Antarktički poluotok (sjeverozapadni vrh blizu Južne Amerike) jedna je od regija koje bilježe najveće zagrijavanje na planetu, gotovo tri stupnja Celzijusa tijekom proteklih 50 godina. Ovaj novi temperaturni rekord u skladu je s dosad zabilježenim tijekom klimatskih promjena", kazao je čelnik WMO-a Petteri Taalas.

Antarktički ledenjaci i ledene kape posljedica su snježnih padalina a otapaju se u ocean u blizini kopnenih obala. Njihovo pojačano otapanje utječe na razinu mora, upozorio je Alexander Haumann sa sveučilišta Princeton.

"Na zapadnoj Antarktici u proteklih 30 godina dolazi do pojačanog otapanja, i to bržeg od bilo kojeg većeg otapanja leda zabilježenog od posljednjeg ledenog doba", kazao je Haumann. "Međutim, još uvijek ne znamo točno na koji je način, i je li uopće, to pojačano otapanje povezano s klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem", dodao je.