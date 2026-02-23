Centar AI4Health.Cro traži timove koji će riješiti jedan od najvećih problema u dijabetesu – pridržavanje terapije lijekovima. Nagradni fond je 15.000 eura!

Prema meta-analizama procjenjuje se da se tek 50-60 posto bolesnika dosljedno pridržava terapije, što se povezuje s lošijim metaboličkim ishodima, većim rizikom komplikacija i većim brojem hospitalizacija. U kliničkoj realnosti to znači češća pogoršanja bolesti i veći pritisak na kapacitete sustava, a za pacijenta nestabilniju kontrolu bolesti i veći rizik da "izgube korak" s terapijom prije nego što se to na vrijeme prepozna.

Izdvajamo najvažnije:

Što se traži: rješenje mora prepoznati rizik da će pacijent početi preskakati terapiju , jasno objasniti ključne signale liječnicima i biti primjenjivo u praksi , uz interaktivan prototip .

Rad na stvarnim podacima: natjecatelji rade sa stvarnim, ali anonimiziranim kliničkim podacima u kontroliranom okruženju, uz zaštitu privatnosti i GDPR standarde, uz podršku projekta CHDC Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ( HZJZ ).

Zašto je važno: procjene pokazuju da se terapije dosljedno drži tek 50-60% oboljelih, što povećava rizik komplikacija, hospitalizacija i troškova za zdravstveni sustav.

Poziv timovima: AI4Health.Cro traži timove koji će razviti AI prototip koji osobama s dijabetesom tipa 2 pomaže da redovito uzimaju terapiju i bolje drže bolest pod kontrolom. Prijave su otvorene do 9. ožujka 2026. , a nagradni fond je 15.000 eura .

Europski digitalni inovacijski centar AI4Health.Cro, koji koordinira Institut Ruđer Bošković, otvorio je prijave za inovacijsko natjecanje „AI u službi dijabetesa". Ovogodišnje natjecanje usmjereno na jedan od najvećih izazova u liječenju dijabetesa tipa 2 - redovito uzimanje propisanih lijekova. Prijave su otvorene do 9. ožujka 2026., a nagradni fond iznosi 15.000 eura.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu studenti (18+), startupovi, istraživači, razvojni inženjeri, podatkovni/AI timovi i interdisciplinarne skupine, u timovima od 2 do 5 članova, a nagradni fond iznosi 15.000 eura. Natjecanje je zamišljeno kao mjesto susreta onih koji znaju graditi tehnologiju i onih koji razumiju zdravstvenu realnost jer najbolje ideje nastaju upravo na tom spoju.

Natjecatelji će raditi na stvarnim, ali anomiziranim kliničkim podacima u kontroliranom okruženju, u skladu s GDPR-om, uz podršku projekta Centra za zdravstvene podatke (CHDC) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Detalji i prijave: sve detalje o pravilima sudjelovanja i izvođenju natjecanja možete pronaći na:https://ai4healthcro.eu/?page_id=5285