Mats Gustafsson već desetljećima figurira kao jedna od ključnih osoba skandinavskog i europskog jazza, čiji je fascinantan umjetnički opus utjecao na generacije u prvom redu avangardnih jazz i rock glazbenika. Mats je ujedno i među onim uistinu posebnim glazbenicima koji doslovno utjelovljuju ideju koja je potaknula nastanak i razvoj NO Jazz festivala, a to je potpuna glazbena sloboda lišena bilo kakvih uobičajenih podjela i trpanja u ladice s naljepnicama na kojima su ispisani nazivi glazbenih žanrova. Nije stoga nikakvo iznenađenje da je tijekom prvih petnaestak godina ovog stoljeća zasjeo, s Peterom Brötzmannom i Kenom Vandermarkom, na sam vrh kad je u pitanju brojnost nastupa na NO Jazz festivalu i redovnom klupskom programu iz kojega je ovaj festival izrastao.

Fire! je trio koji uz Matsa Gustafssona (saksofon, elektronika) čine renomirani švedski glazbenici Johan Berthling (bas) i Andreas Werliin (bubnjevi), a tijekom više od 15 godina djelovanja izgradili su zasebno mjesto u glazbenom svijetu. Bend su osnovali 2009. godine kako bi razvili svjež pristup improviziranoj glazbi u koju su ugradili širok spektar utjecaja od free jazza i hipnotičkog slowcorea, do psihodeličnog rocka i elektronike. Svih su devet službenih izdanja objavili za cijenjeni Rune Grammofon, a na četiri od njih svoj su pečat ostavili iznimni glazbenici i njihovi koautori Jim O'Rourke, Oren Ambarchi, Stephen O'Malley i David Sandström. Uz matični trio, ovaj je projekt zaživio i u dvadesetročlanoj postavi Fire! Orchestra čiji je također bogat opus od 6 impresivnih izdanja kulminirao 2023. monumentalnim trostrukim albumom "Echoes".

Fire! su oduvijek bili usmjereni na pronalaženje suštine prodiranjem do same srži glazbe, a na svom je osmom lani objavljenom albumu ovaj trio po prvi put na nekoj snimci ogoljen do najosnovnijih elemenata - bez flauta, bez elektronike i bez gostiju. "Testament" je snimljen uživo u studiju na analognu vrpcu, upravo onako kako je to oduvijek preferirao i prakticirao Steve Albini koji se i našao za miks pultom u njegovom Electrical Audio studiju u Chicagu. Stoga album predstavlja najvjerniju diskografsku potvrdu ekspresivne moći grupe, te njezine sirove intimnosti koja svoj puni intenzitet postiže na njihovim izvanserijskim nastupima kakav je bio i premijerni im u Hrvatskoj na Terraneo festivalu 2011. godine. Četrnaest godina kasnije ovaj će trio 15. 11. zasvirati u zagrebačkom klubu Močvara na drugom povratničkom, a sveukupno dvanaestom izdanju NO Jazz festivala.

Informacije o cijenama ulaznica i početku prodaje bit će uskoro objavljene.