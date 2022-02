Nakon višegodišnje pause u petak 25.02.2022. u zagrebačkom Boogaloo Clubu ponovo kreće legendarni Twilight party kojeg vodi DJ Tomi Phantasma.

Twilight party je jedan od najpopularniji alternativnih partyja na ovim prostorima, a započeo je početkom 2000. pod imenom Twilight Zone u zagrebačkom kultnom klubu Lapidarij, pa se skrativši ime na Twilight preselio u još kultniji klub Jabuka i punio Jabuku petkom nekoliko godina, da bi se nakon Jabuke preselio u sada također već kultnu Močvaru i tamo bio jedan od najuspješnijih partyja u to vrijeme. Twilight Party se također nekoliko godina održavao u mariborskom klubu Pekarna.

Twilight party je namjenjen za ljubitelje žešćeg mračnog zvuka pa se na njemu pušta u audio video mixu pored klasičnog old school dark i gothic rocka i gothic metal, industrial, electro, horror punk, pa i pokoja black metal stvar.

Na samom otvorenju u petak 25.02.2022. će kao posebna gošća nastupiti i plesačica Maya Hellfire.

Vrata se otvaraju u 19:00 sati, ulaz je besplatan, a na šanku biti i posebna ponuda pića na akciji, bambus 0,3 po 15 kn, gemišt 0,3 po 15 kn, pelinkovac i medica 12 kn i gin tonic 15 kn!

Welcome to the Twilight zone!