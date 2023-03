Zagrebački garažni rokenrol bend TV EYE sredinom ožujka objavio je debitantski album pod naslovom ''Kick it out'', a u subotu, 22. travnja koncertno će ga promovirati u Tvornici kulture.

TV EYE - „Don't let it go"

TV EYE nastao je u proljeće 2019. godine kao svojevrsna rekreacija nekolicine dječaka u najboljim godinama, no ubrzo se prometnuo u nešto ozbiljniji autorski bend. Premda različitih afiniteta, svirajući u garaži otkrili su zajedničku strast prema čvrstom rokenrol zvuku i na njemu su odlučili graditi svoj glazbeni put.

Inicijalna je postava benda sačinjena od pjevača Mirana Kurspahića te dvojice gitarista - Saše Mitrovića i Saše Strakoša koji su ujedinili svoje kreativne snage kako bi snimili prvijenac. Na nastupima uživo pridružuje im se ritam sekcija koja je doživjela i nekoliko izmjena članova od početka djelovanja benda, no trenutnu postavu čine Igor Cecelja na bubnjevima i Alan Mance na basu. Uz navedeni autorski trojac na albumu su svirali Krešimir Oreški, Igor Hanžek, Miroslav Klarica i Arsen Oremović.

Izvedbe uživo glavni su adut ovog glasnog, energičnog i vječno mladog benda koji je nastupima diljem Hrvatske publici predstavio trinaestak autorskih pjesama i nekoliko pomno odabranih obrada koje je uspješno uklopio u svoju garažnu estetiku i rokenrol stav. Njihov je potencijal vrlo brzo prepoznao i Stipe Mađor te prigrlio bend pod okrilje svoje diskografske kuće Mast produkcija za koju su i pripremili svoj prvijenac. Na albumu ''Kick it out'' TV EYE je kroz 11 pjesama prezentirao svoj prepoznatljivi zvuk i autorski rukopis te slušateljima servirao presjek perioda svog dosadašnjeg djelovanja.

TV EYE - „Tonight"

Uz najčešće usporedbe sa sastavima i izvođačima kao što su Iggy & The Stooges ili ZZ Top te s osjećajem koji pružaju brze vožnje motorom, izdanje je posebno i po tome što je snimano u trima različitim studijima pri čemu su na albumu vlastiti pečat ostavila tri različita producenta. Album je prethodno najavljen singlovima „Kick it out", „Keep on smiling", „Tonight" i „Don't let it go", a prvijenac je naposljetku rezultirao skladnom cjelinom koja punom žestinom vozi slušatelja od prve do posljednje pjesme. Isto će TV EYE učiniti uživo, na velikoj promociji prvijenca 22. travnja u Tvornici kulture.

TV EYE - „Kick it out"

Ulaz će na koncert biti slobodan. Vrata Tvornice kulture otvorit će se u 21 sat.