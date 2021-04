Alergije su nezgodna stvar - nerijetko dodate i novu, ovogodišnju onim dosadašnjim, dok se (iako rjeđe) dogodi i da ih jednostavno nestane, same od sebe... no, to su one male, beznačajne koje ionako nisu stvarale neke ozbiljne probleme.

Početak sezone alergija za neke ljude zna da biti prilično neugodan. Ako patite od sezonskih alergija, možda ćete primijetiti da određeni obroci ili međuobroci pogoršavaju vaše simptome.

To se naziva oralni alergijski sindrom (OAS), objašnjava za Livestrong dr. Clifford Bassett, osnivač i medicinski direktor kompanije „Allergy & Asthma Care" iz New Yorka.

„OAS opisuje alergijske reakcije koje se obično javljaju nakon konzumiranja određenog nekuhanog voća, orašastih plodova, povrća ili začina kod osoba osjetljivih na pelud", kaže on.

Iako to nije prava alergija na hranu, to je jedan od načina na koji se može pojaviti alergija na pelud, a može se pojaviti i ako ste alergični na pelud drveća, trave ili korova, kaže doktor.

To je kružna reakcija koja se javlja između alergena u peludu i hrani, prema Američkom koledžu za alergiju, astmu i imunologiju (ACAAI). Vašem imunološkom sustavu pelud i proteini u ovoj hrani izgledaju slično, pa vaše tijelo pokreće reakciju protiv njih.

U roku od 10 minuta nakon što pojedete određenu hranu, mogli biste primijetite blagi svrab ili trnce u ustima, usnama ili grlu, kaže dr. Bassett.

Probavni proces neutralizira te alergene, kaže, pa simptomi brzo nestaju. Za mali postotak ljudi ove reakcije mogu da budu ozbiljnije.

„OAS se češće opaža kod ljudi koji su alergični na pelud breze, čak i više nego kod onih koji su osjetljivi na pelud trave", kaže dr. Bassett.

Alergija na pelud ambrozije - kada je u pitanju ambrozija i alergija na ovaj korov, trebali biste izbjegavati banane, krastavce, krumpir, tikvice, sjemenke suncokreta, dinje i lubenicu.

Alergija na pelud breze - sezona peludi drveća započinje s početkom proljeća i traje do svibnja. ACAAI kaže da će ljudi koji imaju alergije na pelud breze vjerojatno osjetiti pogoršanje simptoma ako jedu jabuke, bademe, šmrkvu, celer, lješnjake, kruške ili šljive.

Alergija na pelud trave - pelud trave obično je u zraku krajem proljeća i ljeta, prema ACAAI. Ako imate alergije na pelud trave, možda ćete primijetiti pojačanu reakciju prilikom konzumiranja celera, naranče i rajčica.