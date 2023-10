Jako dobro znamo da je višak kilograma, nedovoljno tjelesne aktivnosti, sjedilačkog načina života, pušenje, povijesti srčanih bolesti u obitelji i velike količine stresa znatno utječu na zdravlje našeg srca, ponekad povećani rizik od bolesti srca, a samim time i srčanog udara, nose i neki drugi, naizgled bezazleni čimbenici.

Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti tako navodi da su uzročnici srčanog udara često i visoki krvni tlak te povišena razina kolesterola u krvi. No kako donosi WebMD, postoji nekoliko neočekivanih okidača koji mogu izazvati srčani udar, a većina ljudi nije ih svjesna. Evo o kojim se okidačima radi.

Migrene - ljudi koji imaju problema s migrenama također imaju veći rizik od srčanog udara, objašnjavaju liječnici. Istraživanja pokazuju kako su posebno rizične migrene koje prati aura, odnosno senzacija koja se javlja prije same migrene i praćena je bljeskovima svjetla pred očima.

Nedostatak sna - studije pokazuju da je kvalitetan san važan za zdravlje, a pogotovo za zdravlje srca. Osim što se bez dovoljno sna možemo osjećati umorno i mrzovoljno, to može povećati rizik od srčanog udara. U jednoj su studiji istraživači otkrili da ljudi koji obično spavaju manje od šest sati noću imaju dvostruko veću vjerojatnost da će doživjeti srčani udar od onih koji su spavaju šest do osam sati.

Obilno jelo - liječnici upozoravaju kako bismo trebali dvaput razmisliti prije nego što se vratimo po drugu ili treću porciju večere jer bi to moglo štetiti ne samo našoj liniji već i zdravlju srca. Kada pojedemo velike količine hrane odjednom, dolazi do rasta razine hormona stresa norepinefrina u tijelu, koji može povisiti krvni tlak i broj otkucaja srca, a kod nekih ljudi to dovodi do srčanog udara.

Dakle, pripazite...