Očekuje se rast svjetske ekonomije i globalnih tržišta, a treba pratiti tvrtke koje djeluju u sektoru umjetne inteligencije

Tijekom nekoliko turbulentnih tjedana početkom ove godine propale su brojne američke banke s ukupnom imovinom većom od 500 milijardi dolara. Njihov brzi pad potaknuo je strahove od ponavljanja kolapsa financijskog tržišta iz 2008., ipak ti su se strahovi ubrzo nestali. Jedina preostala goruća pitanja su što je točno pošlo po zlu, koliku bi štetu ova nepovoljna epizoda mogla prouzročiti bankarskom sustavu i gospodarstvu u cjelini te je li brza reakcija vlade bila model kontrole štete ili uzrok za nove probleme u budućnosti.

Silvergate Capital, Silicon Valley Bank (SVB) i Signature Bank of New York propali su u ožujku, a nakon njih First Republic Bank. Silvergate i Signature pretrpjeli su štetu zbog svojih veza s kripto tržištem koje je bilo u procvatu i padu. SVB i First Republic bili su uhvaćeni u investicijsku zamku koja je bila osjetljiva na rizik za koji banke nisu bile dobro pripremljene - brzo povećanje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi nakon nekoliko godina gotovo nulte vrijednosti.

"Banke u SAD-u suočavaju se sa zanimljivim fenomenom koji se zove kamatni rizik. Ovaj rizik je daleko od toga da je najtipičniji, nije onaj na koji ljudi obraćaju pozornost. Puno je važnija okolnost hoće li dužnik vratiti novac ili ne. Rizici promjena kamatnih stopa u budućnosti ne smatraju se toliko važnim za financijske institucije," kaže Timur Turlov, izvršni direktor Freedom Honding Corp. i osnivač Freedom Finance Europe.

Banka Silicon Valley suočila se s rizikom relativno nemotivirane bankarske panike (tzv. "bank run") zbog zabrinutosti oko umanjenja vrijednosti portfelja. Prema riječima Turlova, gotovo niti jedna banka ne bi mogla izdržati situaciju u kojoj se našao SVB. Ipak, banka je bila daleko od bankrota kada su štediše masovno počele uzimati depozite. Da se trenutna panika mogla zaustaviti, SVB bi mogao nastaviti s radom do danas.

U međuvremenu, Fed nastavlja povećavati ključnu stopu, pokušavajući prevladati visoku inflaciju, koja još nije počela pokazivati znakove održivog usporavanja. Tržište rada u SAD-u i dalje je vrlo snažno, pa postoji mogućnost ponovnog povećanja kamata na sljedećem sastanku američkog regulatora, iako se tržište nada da će doći do dugo očekivane stanke.

"Vjerujem da će kamate u idućih deset godina biti puno više nego što su bile prethodnih deset godina, kada su bile gotovo nulte, što nije normalno za financijski sustav. Sada požari neće biti kolosalni, ali očito neće biti nula", rekao je Turlov.

Što se tiče inflacije, Timur Turlov vjeruje da se SAD neće morati dugo boriti s visokim cijenama: uskoro će one početi postojano padati. Problem rastućih cijena bilo je oštro smanjenje ponude zbog prekida u opskrbnim lancima - nestašica robe dovela je do skoka inflacije. Čim se deficit neutralizira, cijene će pasti, smatra stručnjak.

Gospodarska kretanja u Kini

Nakon ukidanja strogih ograničenja zbog koronavirusa u Kini, mnogi su se ulagači kladili na brzi oporavak gospodarstva te zemlje. Međutim, za sada stope rasta ne izgledaju impresivno. Na primjer, u svibnju je kineski izvoz pao više od očekivanog zbog slabljenja globalne potražnje za robom te zemlje. Brojka je pala za 7,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, priopćila je kineska Glavna carinska uprava, znatno ispod očekivanja analitičara o padu od 0,4%. Međutim, uvoz je bio bolji od očekivanog, pao je 4,5% na godišnjoj razini, dok su analitičari očekivali pad od 8%.

Neki ekonomisti kažu da brojka uvoza bolja od očekivane pokazuje da se oporavak Kine nakon COVID-a nastavlja unatoč usporavanju izvoza. Podsjetimo, u travnju je uvoz pao za 7,9% na godišnjoj razini, dok je izvoz porastao za 8,5%, oporavivši se nakon neočekivanog skoka u ožujku.

"Kina će pokušati potaknuti svoje gospodarstvo, jer zapravo nemaju drugog izbora. Riječ je o zemlji s puno unutarnjih neravnoteža, a za njih će zastoj gospodarskog rasta značiti značajne probleme za domaće tržište duga. Održavanje tempa gospodarskog rasta spasit će Kinu, čak i žrtvovanjem inflacije ili stabilnosti juana", rekao je Turlov.

Što mogu očekivati investitori?

Timur Turlov očekuje rast svjetske ekonomije i globalnih tržišta u narednim godinama, ali predviđa da će on biti neujednačen. Kao primjer, stručnjak navodi nedavnu situaciju u kojoj je Nasdaq indeks porastao za gotovo 10% u dva tjedna, dok je Dow Jones izgubio 0,6% u istom vremenskom razdoblju. Ipak, Turlov savjetuje ulagače da se ne prilagode brzom rastu, sudeći prema njegovoj prognozi, ne treba očekivati ponavljanje tržišnog skoka iz 2020./2021.

"Još jednom smo vidjeli jasan dokaz da tehnološke tvrtke rastu brže od bilo čega drugog. Štoviše, taj rast je vrlo ujednačen", rekao je Turlov. Riječ je o tvrtkama koje djeluju u sektoru umjetne inteligencije (AI), koji u posljednje vrijeme bilježi brzi rast.

"Neki su počeli misliti da je AI već preskup, prema mom iskustvu, još uvijek je jeftin. Za godinu dana ćete vidjeti tri puta veće cijene. Ako ste sada u nedoumici, vrijeme je da kupite. Najbolje rješenje je držati zalihe dulje vrijeme i čekati porast", savjetuje Turlov.

„Uz svu svoju očitost, kupnja dionica Microsofta (MSFT) ili Nvidije (NVDA) radi klađenja na umjetnu inteligenciju nije loša ideja", dodao je Timur Turlov. Prema njegovim riječima, postoji velika vjerojatnost da će ti igrači na kraju dobiti veliku pobjedu: "Da biste pobijedili, ne morate uvijek imati najpametniju tehnologiju, morate imati najbolje implementiranu tehnologiju. Jasno je da je AI cool. Očito će to dati skok u generalnoj produktivnosti rada".

Turlov savjetuje ulagačima da uzmu vremena za analizu tržišta. Pritom predviđa da će u nadolazećim godinama većina investitora prednost dati "blue chipovima", zaobilazeći tvrtke drugog reda. Unatoč tome, među igračima drugog reda ima mnogo kvalitetnih ponuda s velikim potencijalom, koje investitori podcjenjuju. "Sada je vrijeme da odaberete kvalitetu", sažeo je Turlov.

Govoreći o rastu cijena u svijetu, Timur Turlov podsjetio je da su u proteklih stotinu godina samo dionice uspjele nadmašiti inflaciju. "Ništa osim temeljnog kapitala. Čak su i nekretnine bile vrlo nesklone nadmašiti inflaciju osim ako ih niste kupili posuđenim sredstvima. Jedini način da se obogatite na nekretninama je da ih kupite tuđim novcem", komentirao je situaciju stručnjak.