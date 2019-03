I dalje će rasti popularnost pjenušavih i ružičastih vina, veganska će biti sve traženija, butelje bi se uskoro mogle dostavljati dronom

Budućnost će biti sjajna za pjenušava vina, osobito ona proizvedena u malim vinarijama i do sada manje popularnim regijama, poput središnje i istočne Europe. I dalje će rasti popularnost rose vina, dok će klasik među vinima, chardonnay, unatoč činjenici da se trendovi mijenjaju, još uvijek imati značajan dio u tržišnoj utakmici. Vodeći svjetski enolozi ovako vide vinske trendove u nadolazećim mjesecima tijekom kojih će također rasti zanimanje za vina s nešto nižim udjelom alkohola, pa i alternativnih alkoholnih proizvoda na bazi vina, koji u prosjeku imaju pet do šest posto alkohola.

Veganska vina

Većina vinara shvatila je da su u dobroj poziciji da iskoriste općenito rastući trend eko i bio proizvodnje pa je za očekivati kako je i "veganska" vina doživjeti svoj rast. Već sada mnogi restorani i barovi u svojoj ponudi žele imati butelje s veganskim simbolima, jer to njihovi gosti traže, premda mnogima nije sasvim jasno što to u klasičnim vinskim kapljicama nije po mjeri vegana. Naime, u nekim fazama proizvodnje vina koriste se "sredstva" životinjskog podrijetla, primjerice albumin (iz bjelanjka jajeta) za bistrenje, što je veganima neprihvatljivo.

Dostava dronom

Već sada postoje aplikacije preko kojih možete naručiti vino koje vam stiže na kućnu adresu za dva sata. Za očekivati je da će u budućnosti dostava biti još brža. Amazon je u razvojnim centrima u SAD-u i Velikoj Britaniji već počeo raditi na projektu "PrimeAir", čiji je cilj stvoriti uslugu bespilotne letjelice koja korisnicima može isporučiti određenu robu težine do 2,26 kilograma u roku od 30 minuta, ovisno o njihovoj lokaciji. Danas je to egzotika, ali jednog će dana to definitivno biti jednako normalno kao i svako drugo dostavno vozilo. Osim toga, proizvođači vina već koriste dronove u vinogradima u svrhu praćenja kvalitete grožđa, kako bi optimizirali svoj urod.

Nešto se opet sprema u podrumu Feravina

Dostava butelja dronom u Hrvatskoj! Zašto ne? Dron je već odradio dio marketinške priče za Feravino, poznatu vinariju u srcu Slavonije. Novom tehnologijom snimali su se vinogradarski lokaliteti iz zraka koji vjerno prikazuju ljepotu vinogradarskih položaja na padinama Krndije. Da ova slavonska vinarija itekako ide u korak s trendovima potvrđuju i novi pjenušci lansirani sredinom prošle godine.

„Pjenušci su u našim podrumima prvi puta rađeni charmat metodom. Atraktivna etiketa, vrhunske slavonske sorte graševina i frankovka, maštovita imena Grasecco i Francesa pokazali su se punim pogotkom i tržište je sjajno reagiralo. Pjenušci su privukli mlađu publiku, a kao odlična baza za koktele privukli su i one koji ne piju pjenušce", ističe Luka Vrga, član Uprave Osilovca, tvrtke u čijem sastavu posluje vinarija Feravino. Dodaje kako ova slavonska vinarija itekako osluškuje impulse tržišta pa bi uskoro iz njihovog podruma u Feričancima mogla izići i prva veganska vina koji su apsolutni hit u svijetu.