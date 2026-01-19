Evo tko sve nastupa na osmoj dodjeli nagrade Rock&Off, publiku očekuje i iznenađenje

Za točno tjedan dana Tvornica kulture ponovno će postati središnje mjesto domaće rock&off glazbene scene, jer se ondje osmu godinu zaredom održava dodjela Glazbene novinarske nagrade Rock&Off! Pripreme za dodjelu ulaze u završnu fazu, a uz već ranije objavljene nominacije, organizatori sada otkrivaju i imena izvođača koji će nastupiti na dodjeli 23. siječnja ove godine.

Ovogodišnji glazbeni program obećava uzbudljivu i energičnu večer, u kojoj će se slaviti kreativnost i raznolikost domaće rock&off scene. Na pozornici će se izmjenjivati izvođači koji su obilježili proteklu godinu, ali i oni čiji su nastupi već odavno sinonim za vrhunsku koncertnu energij

Na dodjeli će nastupiti: BluVinil, Gradske bitange, Kandžija, Let 3, LHD, Maali, Mangroove, ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo nagrade Rock&Off - Max Juričić, Mimika Orchestra, Smrdljivi Martini i Tidal Pull. Publiku na kraju dodjele očekuje i koncert iznenađenja!

Duo Daniel Bilić i Matko Antonović, poznatiji kao Gammad FM, vraća se u voditeljskoj ulozi i na ovogodišnjoj dodjeli, a uz njih se na pozornicu Rock&Offa vraća i poznata HTV-ova novinarka Martina Validžić. Vrata Tvornice kulture otvaraju se u 20 sati, a dodjela će početi od 21 sat.

Za samo nekoliko dana doznat ćemo tko će kući ponijeti "najteži kipić" na domaćoj glazbenoj sceni, a u tijeku je i glasanje za Tportal Nagradu publike. Svoj glas omiljenom izvođaču publika može dati OVDJE, a kompletan popis nominiranih dostupan je OVDJE.

Sve novosti, aktualnosti i detaljne informacije vezane uz Rock&Off nagradu mogu se pratiti na službenoj web stranici www.rockoff.hr te na službenoj Facebook stranici Rock&Off-a. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, dok su koproducenti Tvornica kulture i Unison.