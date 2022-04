Provjeravaju iznose na našem računu, gledaju nas kroz kameru i još 8 načina na koje se prikupljaju podatci

Znamo dobro da nas Facebook špijunira na sve mile i nemile načine - koliko vam se puta dogodilo da ste nakon neke pretrage na netu dobili oglase na Fejsu koji su definitivno razlog vaše pretrage?

No, da ne bi bili zločesti - nije to samo Facebook, ima i ostalih, no kad pročitate tko vas sve prati i skuplja podatke o vama, moglo bi vam postati lagano neugodno...

Pa da počnemo...

1. Facebook sakuplja podatke o ljudima koji ni ne koriste Facebook

Čak i ako ne koristite Facebook, oni i dalje nadgledaju sve što činite. Na gotovo svakoj web stranici koju vidite, postoji mali gumb koji vas gleda - gumb za 'like' i 'share' koji zbog koda omogućuju tajno snimanje vaših radnji. Ne morate kliknuti gumbe da bi oni mogli gledati što radite - ako ste na web stranici koja vas poziva da podijelite njihov članak na Facebooku, Facebook gleda što radite. Gledaju vaše komentare, kamo idete i prodaju sve što nauče o vama.

2. Stotine aplikacija potajno snima sve što kažete

Postoje doslovno stotine različitih aplikacija koje dolaze sa tajnim, skrivenim softverom koji koristi vaš mikrofon kako bi snimio sve što se događa oko vas. Tehnički, program je legalan jer traži dopuštenje za snimanje, ali obično je taj zahtjev zakopan negdje duboko u gustu politiku privatnosti, tako da se slažete s njim, a da to zapravo ne vidite.

Google Home započinje snimanje svaki put kad kažete riječ 'Okay'. Čak i ako to ne slijedite riječju 'Google', i dalje će zabilježiti 20 sekundi zvuka, sastaviti tekstualni zapis svega što čuje i prenijeti na Googleov server.

Iako Google nije bio previše transparentan o tome što rade s GPS informacijama, znamo da prate vašu lokaciju, bez obzira na to što radite. Ako imate telefon sa sustavom Android, stalno pratite gdje se nalazite. Možete isključiti GPS, možete se odjaviti iz telefona i čak možete maknuti SIM karticu - i dalje će točno znati gdje se nalazite.

3. AccuWeather potajno prodaje vašu lokaciju

AccuWeather je uhvaćen na djelu 2017. godine zbog prodaje lokacije svojih klijenata bez njihovog dopuštenja, ali još uvijek nisu prestali s tim. Njihova aplikacija tajno bilježi uznemirujuće veliku količinu informacija o svojim korisnicima. Ne samo da prati grad u kojem se nalazite, zabilježili su najpreciznije moguće lokaciju na kojoj ste - čak i na kojem ste katu zgrade. Bez obzira što isključite 'dijeljenje lokacije', aplikacija AccuWeather uvijek vas prati. Zatim, bez traženja dopuštenja, prodaju te podatke oglašavačima kako bi mogli prilagoditi vaše oglase. Zato se nemojte čuditi ako vas počnu bombardirati reklamama dućana pored kojeg prolazite jer vas pokušavaju privući unutra.

4. Facebook prati sve vaše telefonske pozive

Facebook se našao u centru afere u ožujku ove godine zato što je snimao svaki razgovor svojih korisnika koji koriste Android uređaje. Facebook inzistira na tome da zapravo ne slušaju pozive, ali druge tvrtke to svakako čine. Jedna tvrtka pod nazivom Pudding Media otvorila je internetsku telefonsku uslugu sličnu Skypeu koja je temeljila cijeli svoj model prihoda na snimanju onoga što njegovi klijenti kažu tako što je to prodala oglašivačima. Iako Facebook i Google tvrde da ne slušaju sadržaj telefonskih poziva, mnogi su ljudi prilično sigurni da lažu jer su primijetili oglase ciljanje baš njima.

5. Više tvrtki vas prati pomoću tehnologije prepoznavanja lica

Kamere u trgovinama nisu samo tamo kako bi vas zaustavile u krađi. Promatraju vas posvuda gdje idete u trgovini, prikupljajući podatke koje mogu prodati. Moderne kamere koriste tehnologiju prepoznavanja lica da bi se utvrdili dob, etniciteti i spolovi kupaca. Prate vaše lice i kamo idete kako bi dobili detaljnu kartu o tome gdje različite skupine ljudi idu u trgovinu, uzimajući profiliranje u oglašavanju na potpuno novu razinu.

6. Trgovine prate vaše kretanje kroz WiFi na koji se spajate

Kada vam trgovina nudi besplatan WiFi, vrlo vjerojatno to ne rade samo iz dobre volje. To rade kako bi mogli pratiti sve što radite u njihovoj trgovini. Čak se ne morate prijaviti na njihov WiFi da bi vas pratili kamo idete po trgovini. Vaš mobitel stalno šalje signale (ping) u potrazi za mrežom na koju se može povezati, a trgovine mogu pratiti te signale kako bi vidjeli gdje idete. Mogu zabilježiti gdje provodite svoje vrijeme i kako se krećete uokolo - i ne moraju vas upozoriti da to čine!

7. Skeneri registracijskih tablica vas prate gdje god išli

Čak i ako niste koristili nikakvu elektroniku, tvrtke će vas i dalje pratiti kamo god pošli. Postoji više korporacija koje su postavile skenere registarskih tablica širom svijeta i koriste ih za prikupljanje podataka na svakom mjestu gdje god bili. Prikupili bi podatke koje su dobili od skeniranjem tablica, zajedno s kreditnim karticama, povijesti kupovine, informacijama o tome gdje živite i informacijama o tome koga poznajete. Sve te informacije prodaju oglašivačima.

8. Oglašivači gledaju vaše lice kroz kameru

Tvrtka pod nazivom Emotional Analytics je razvila softver koji koristi web kameru računala kako bi promatrala i analizirala reakcije lica ljudi na reklame. Android je nedavno osjetio potrebu za ažuriranjem svojih pravila o privatnosti kako bi zabranio aplikacijama upotrebu kamere mobitela kako bi potajno snimili lica ljudi. Nisu direktno priznali da je itko to učinio, ali očito su imali razloga misliti da se to događa.

9. Apple provjerava koliko novaca imate na svom bankovnom računu

Apple je 2015. godine napravio potpuno novi program koji je stalno pokrenut na vašem iPhoneu. Cijela svrha tog programa je gledati vas dok provjeravate bankovni račun i kreditne kartice, saznaje koliko novca imate i prodaje informaciju o vašem stanju računa oglašivačima.

10. Bolnice i ljekarne prodaju vaše medicinske podatke

Facebook je nedavno pokušao otkupiti povjerljive podatke pacijenata od bolnica pod izlikom da rade istraživački projekt, no njihov naum je propao nakon afere Cambridge Analytica. Iako bi podatci bili anonimni, Facebook je bio uvjeren da ih može spojiti s imenom i prezimenom svojih korisnika zbog količine povijesti koje imaju o njima. No, oni nisu jedina tvrtka koja kupuje medicinske podatke uključujući povijest bolesti i propisani recepata. Postoje tvrtke koje ne rade ništa osim kupnje medicinskih podataka i preprodaju ih. Rite Aid i CVS priznali su da prodaju informacije o pacijentima, a General Electric i IBM priznali su da su ih kupili. Najveća tvrtka koja se bavi trgovinom medicinskih informacija zove se IMS Health i 2014. godine zaradila je 2,6 milijardi dolara.

Pa vi nakon svega toga ili se maknite s mobitela, ili slegnite ramenima i krenite dalje - tako i tako će vas netko špijunirati, jer nismo ni počeli zbrajati što rade NSA, CIA, MI6 i ostatak ekipe...