Black Rebel Motorcycle Club, sjajna američka trojka protutnjat će zagrebačkom Tvornicom kulture 13. lipnja, a kao predgrupa nastupit će sunarodnjaci The Vacant Lots.

Američki duo The Vacant Lots čine Jared Artaud i Brian MacFadyen, a ključna stvar u njhovom minimalističkom, primitivnom rock'n'rollu je ogromna energija koja odiše pravim punk duhom. Odličan dvojac je surađivao s glazbenim legendama poput Sonic Boom ili Alanom Vegom iz Suicidea, a pripremaju i drugi EP ove godine. Nakon turneje s Black Rebel Motorcycle Club, The Vacant Lots će se otisnuti na ljetnu turneju s The Dandy Warhols po SAD-u.

Moćna rock mašina Black Rebel Motorcycle Club u Tvornicu dolazi na jedan od zasigurno najuzbudljivijih klupskih rock koncerata sezone u sklopu svjetske turneje. Nakon proljetnih nastupa po Japanu i Kini, velika europska turneja vodi ih po Njemačkoj, Engleskoj, Škotskoj, Nozozemskoj, Češkoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu s Alice In Chains. U Zagreb dolaze na jedini nastup u regiji, nakon čega su u Grčkoj s Clutchom.

Surova energija i istovremeno mističnost koja ih okružuje okuplja fanove diljem svijeta zbog kojih su od samih početaka na turnejama. Ogromna prepoznatljivost i izričaj s vlastitim potpisom osigurala je da je njihova glazba uvrštena u brojne filmove, igre, serije kao i reklame, a bend se i dalje, kako kažu, trudi dati sve od sebe, zahvalni su na svakom obožavatelju i beskrajno cijene privilegiju da putuju i sviraju.

Veza BRMC-a i Zagreba definitivno spada u jednu od posebnijih rock priča ovih krajeva. Bend je 23. lipnja 2004. trebao nastupiti kao predgrupa Lenny Kravitzu u Domu sportova, ali je koncert otkazan tog dana zbog Lennyjeve bolesti. Black Rebel banda tada je dovukla svoj backline na trg između dvorane i hotela Panorame i odsvirala polusatni set, ali nakon brzog dogovora s menadžmentom grupa se preselila u Močvaru i izvela jedan od onih nastupa o kojima se pričalo još mjesecima. Garažni psihodelični rock pakao koji je u jednom trenu, zbog tehničkih problema, čak postao unplugged svirka s članovima benda koji svirali među publikom u krcatom klubu.

BRMC su doslovce eksplodirali na globalnoj glazbenoj sceni u posljednjem pravom hypeu rock muzike, početkom 2000-tih. Debi „B.R.M.C.", gotovo sat vremena dug album objavljen za Virgin izbacio ih je među najjača nova imena, podjednako zahvaljujući moćnim singlovima, od kojih je prednjačio „Spread Your Love", kao i „kings of cool" imageu koji se dobro slagao s imenom benda. Ime su, naime, preuzeli od motociklističke bande Marona Brandoa iz klasika „Divljak". Jednako jak tempo držali su i sa sljedeća dva izdanja - „Take Them On, On Your Own" i „"Howl" - koja su predstavljali jaki songovi „We're All In Love", „Stop" i „Shuffle Your Feet".

BRMC ovu su godinu zakucali izvanrednim materijalom „Wrong Creatures" s kojeg je skinuto čak četiri singla, "Little Thing Gone Wild", "Haunt", "Question of Faith" i "King of Bones", a na krilima aktualnog albuma napokon se u četvrtak, 13. lipnja, vraćaju u Zagreb u Tvornicu kulture na jedan od najuzbudljivijih klupskih rock koncerata.

