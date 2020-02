U srijedu 18/03 iz europske prijestolnice kulture - Rijeke, dovodimo vam THE SIIDS! Jedan od najboljih domaćih live bendova koje možete vidjet! Zato ne propusti priliku za njihov prvi veći samostalan gig u Zagrebu!

Riječi je o bendu čiji žarn varira između indie i electro pop/rock glazbe, a kao glavne utjecaje navode The Editors, Phantogram, Twin Shadow, The Kills, EL VY, Presets, M83, Depeche Mode i drugi. The Siids osvajaju svojim atraktivnim live nastupima prožetim bogatim elektroničkim zvukom i tamnim dvoglasjem.

Iz njih je i friška nagrada za Electro&Off izvođača godine. Prozvani "najperspektivnijim novim riječkim bendom" sigurnim koracima kroče domaćom i regionalnom glazbenom scenom, a odličnim debitantskim albumom "Brutalist" kontinuirano osvajaju publiku i kritiku.

Ulaznice za koncertu u Vintageu iznose 40 kn u pretprodaji, odnosno 55 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Grif & VIB (Savska 160) te online putem Entrio sustava.