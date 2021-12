The Gentleman najavljuje veliki koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture 15. siječnja s početkom u 20 sati

Na koncertu će predstaviti svoj nedavno objavljeni album „Hide & Seek" koji je glazbena kritika proglasila jednim od najboljih glazbenih ostvarenja objavljenih u Hrvatskoj u 2021. godini.

Kako uživo zvuči plesna neo-soul stvar „Body or Soul", gypsy jazzy „Golden Ma'am" ili pjesme „You Always Came in Flowers" i "The Way You Love Me The Most" za koje je glazbeni kritičar Zoran Tučkar rekao da „zaleđuju sve viskije u čaši u radijusu od dva kilometra od mjesta izvođenja i zaustavljaju vrijeme" saznajte 15. siječnja u Tvornici kulture Zagreb.

Glazba The Gentlemana vodi nas u svijet različitih glazbenih priča i donosi nam originalan i iznimno zanimljiv opus hrvatskog autora fascinantne vokalne izražajnosti. Njegove skladbe prožete su „zlatnom prašinom nekih drugih vremena" (Marinko Krmpotić)", a „profinjeni zvuk, nevjerojatni aranžmani obogaćeni gudačkim orkestrom i tehnička perfekcija produkcije uz intenzivnu emociju, ljubav i melankoliju oživljavaju karakter romantičnog glazbenog kavalira u užurbanoj okolini 21. stoljeća" (Maja Trstenjak).

Na koncertu u Tvornici publika može očekivati The Gentlemanove emotivne vokalne izvedbe uz pratnju sjajnih glazbenika koji će mu se pridružiti na pozornici. Gošća koncerta je Lana Janjanin, jazz skladateljica, pijanistica i pjevačica kojoj je rad na albumu „Hide & Seek" ujedno i prva suradnja s The Gentlemanom.

"Koncert u Tvornici moj je najveći samostalni koncert do sada. Sretan sam i uzbuđen i jedva čekam stati na pozornicu s odličnim glazbenicima te uživo prenijeti energiju sa snimanja albuma. Želim da publika proživi i osjeti priče koje imam za ispričati, da se prepusti i uživa.", kaže The Gentleman.

Organizator koncerta je Intek Music.

Ulaznice po cijeni od 70 kn kupite na Entrio.hr, a više informacija o koncertu pronađite na Facebook Eventu.

Ulaz je moguć samo uz COVID potvrdu, liječničku potvrdu o preboljenju ili potvrdu o negativnom testu na covid, ne stariju od 48 sati.