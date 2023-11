Polako se raspliće tema ovogodišnjeg INmusica koji će, kako sada stvari stoje, biti vrlo zanimljiv i raznovrstan

Nakon devetogodišnje stanke, američki punk-rock sastav The Gaslight Anthem objavio je dugoočekivani novi album, a pred hrvatsku publiku se vraća u sklopu šesnaestog izdanja INmusic festivala!

The Gaslight Anthem potječe iz živahne punk scene New Jerseyja, spajajući utjecaje Brucea Springsteena, Tom Pettyja i Wilsona Picketta. Bend čine Brian Fallon (glavni vokal, ritam gitara), Alex Rosamilia (vodeća gitara, prateći vokali), Alex Levine (bas gitara, prateći vokali) i Benny Horowitz (bubnjevi, udaraljke).

Njihov debitantski album, 'Sink or Swim', dobio je pohvale nezavisnih glazbenih recenzentskih stranica. Posebno se istakla njihova pjesma 'I'da Called You Woody, Joe', koja se našla u video igrama Skate 2 i Skate It. Bend je privukao značajnu pažnju u Velikoj Britaniji kad ih je Kerrang! prozvao 'Najboljim novim bendom koji ćete čuti 2008.'

Prepoznati po svom drugom albumu, The Gaslight Anthem je napravio iskorak svojim zaraznim, brzim melodijama i sugestivnim tekstovima, dok im je album 'The '59 Sound' osigurao zasluženu pažnju diljem svijeta. Godine 2015., nakon europske ljetne turneje, javnosti su objavili da uzimaju pauzu. Tijekom 2018. kratko su se ponovno okupili za seriju koncerata kako bi proslavili 10. godišnjicu svog albuma 'The '59 Sound'.

Konačno, tijekom 2022. se bend službeno ponovno okupio kako bi surađivali na svom šestom studijskom albumu 'History Books', označavajući njihov povratak stvaranju nove glazbe nakon gotovo desetljeća.

INmusic festival se vraća na jarunske otoke od 24. do 26. lipnja 2024. godine, za svoje šesnaesto izdanje kao najistaknutiji međunarodni glazbeni festival u Hrvatskoj s globalnim ugledom. Ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 89 EUR (+ troškovi transakcije) te 7-dnevne kamperske ulaznice po cijeni od 49 EUR (+ troškovi transakcije).