The Dream Syndicate 25. 1. 2026. u Vintage Industrial Baru u cijelosti izvode svoj kultni album "Medicine Show"

Na nadolazećoj turneji po SAD-u i Europi, koja počinje u studenom 2025. i traje do ožujka 2026., The Dream Syndicate će izvoditi svoj kultni album "Medicine Show", originalno objavljen 1984. godine. Povod turneje je reizdanje albuma, koje izlazi u listopadu 2025., sada prošireno kao 4-CD set s 42 pjesme, uključujući 29 neobjavljenih izvedbi (studijskih i koncertnih) iz 1983./1984., te vinilnim izdanjem na vlastitoj etiketi Down There, u distribuciji Fire Recordsa.

To će biti prvi put da bend izvodi "Medicine Show" u cijelosti, odmah nakon uspješne turneje posvećene albumu "The Days of Wine and Roses" iz 2022. godine.

Svaku koncertnu večer bend će započeti svirkom novijeg materijala, pjesmama s četiri albuma snimljena nakon ponovnog okupljanja 2017., poslije čega slijedi kratka pauza i izvedba "Medicine Show", albuma koji je londonski Guardian proglasio jednim od 40 najboljih rock albuma svih vremena, a koji je desetljećima nedostupan u fizičkom obliku.

Reizdanje dolazi nakon intenzivne i dugotrajne pravne bitke, u kojoj je bend dobio prava na album, koji će svake večeri potpisivati na štandu s merchandiseom nakon koncerta.

The Dream Syndicate su se pojavili na sceni Los Angelesa početkom 1982. kao predvodnici pokreta Paisley Underground, postavši jedan od ključnih bendova američke indie scene koja se razvijala nakon punka i novog vala. Uslijedila su četiri albuma i brojne turneje, sve do raspada benda 1988. godine. Ponovno su se okupili 2012., iz originalne postave ostali su Steve Wynn, Dennis Duck i Mark Walton, a pridružili su im se gitarist Jason Victor (Steve Wynn & the Miracle 3) i klavijaturist Chris Cacavas (Green on Red) - postava koja je i danas aktivna.

Više o box setu govori arhivist benda, Pat Thomas: "1982. The Dream Syndicate osnovali su vlastitu etiketu Down There Records kako bi objavili svoj prvi EP s 4 pjesme, koji je uključivao prve verzije "When You Smile" i "That's What You Always Say".

Potom su potpisali za Slash Records i objavili album "The Days of Wine & Roses", a zatim za A&M Records "Medicine Show". Nakon dugotrajnih pregovora s glazbenim gigantom Universal Music Group, bend je stekao pravo da reizda "Medicine Show" u obliku 4-CD box seta s 42 pjesme, uključujući 29 dosad neobjavljenih snimki iz 1983./1984."

Za ovu posebnu prigodu, The Dream Syndicate oživljava svoju etiketu Down There, koja će biti distribuirana putem Fire Recordsa.

Album "Medicine Show" oduvijek je bio kontroverzan, čak i prije nego što je snimljen. Indie miljenici postali su prvi Paisley Underground bend koji je potpisao za veliku diskografsku kuću, angažirao mainstream rock producenta, promijenio basista i mjesecima snimao album, za razliku od prethodnog albuma "Days of Wine & Roses", koji je snimljen u svega nekoliko sati.

Tko je čitao memoare Stevea Wynna, zna za "slom" koji je doživio tijekom snimanja ovog albuma. Teret je bio golem - snovi izvan kontrole, debi za veliku etiketu, intenzivan producent, pjesme u formi novela, trenja unutar benda. Ipak, iz svega je proizašao jedinstveni rezultat.

Imali smo ogroman zadatak: preslušavanje desetaka sati snimki, odabir onoga što treba remasterirati, ponovno preslušavanje remasteriranog materijala - pokušaj da sve dobije smisao. To je bila mješavina inspirirane frustracije - trenutaka umjetničke ljepote i katarze kroz glazbu i otkrivanje izgubljenih dragulja.

"Medicine Show" je stigao - i to s debelim zakašnjenjem.

The Dream Syndicate, u organizaciji Dirty Old Bookinga, u Zagreb dolaze na samom početku europske turneje, u nedjelju, 25. 1. 2026., u Vintage Industrial Bar.

Prodaja early bird ulaznica, po cijeni od 20 eura, počinje u petak, 6. 6., i ta cijena vrijedi do 20. 6., ili rasprodaje predviđenog kontingent, nakon čega cijena ulaznica bude bila 24 eura. Ako ih ostane na dan koncerta, te na ulazu Vintage Industrial Bara 25. 1. 2026., cijena će im biti 28 eura.

Ulaznice su dostupne u prodaji u Dirty Old Shopu (Tratinska 34), Grif Baru (Savska cesta 160), te na webu Dirty Old Shopa (www.dirtyoldempire.com).