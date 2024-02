Hrvatska senzacija svjetskog kalibra, The Croatian Pink Floyd Show, nastupaju 11.travnja 2024. u Tvornici Kulture

S velikim veseljem najavljujemo koncert The Croatian Pink Floyd Show-a koji će se po prvi puta održati u Tvornici Kulture!

Croatian Pink Floyd jedan su od onih bendova koji se ističu kvalitetom u svakom pogledu. Njihovi nastupi su moćni, jasni i zavodljivi.

Većina je benda iz Karlovca, gdje su se 2016.godine zvanično oformili, a svoj prvi „pravi" live nastup imali su 2018.godine. upravo u Karlovcu, u Domu OSRH Zrinski.

Sam projekt pripremali su pune dvije godine, kako bi ispunili visoke uvjete i očekivanja koja su si nametnuli, breme koje nosi svaki tribute band velikih Pink Floyda.

„Learning to Fly"

Kroz godine do sada, održali su više velikih koncerta, a najveći je bio prošle godine u Varaždinu. Svojim su nastupom oduševili gotovo 10.000 tisuća ljudi na velikoj pozornici Špancirfesta na kojoj su svirali dva sata.

U Tvornici nas očekuje pomno isplaniran i do savršenstva uvježban show gdje će svevremenski hitovi poput „Shine On you Crazy Diamond", „Hey You", „Us and Them", „Wish You Where Here", „The Great Gig In the sky" i drugi biti popraćeni spektakularnim i prepoznatljivim vizualnim efektima.

„Comfortably Numb"

Dolaze u punoj postavi koju čine Damir Biondić (vokal), Ivan Leto Radočaj (gitara), Danijel Vuković (gitara), Luka Šafar (bass, vokal, video i animacija), Mario Klarić (bubnjevi), Ante Polović (klavijatura), Anita Gossain (saksofon), Sandra Golubić (vokal) i Ivana Kurs Podvorec (vokal).

Svi oni stalno su pod budnim okom izvršnog producenta i tonca Johnnyja Grudića te Dine Petrine koji brine o rasvjeti.

„Run Like Hell"

Tko još nije uživo upoznat s ovim hrvatskim glazbenim draguljem, priliku za to ima 11.travnja u Tvornici Kulture!

Ulaznice :

Ulaznice su dostupne u pretprodaji putem Eventim i Entrio sustava po cijeni od : parter - 17 eur i galerija - 19 eur. Cijena ulaznice na dan koncerta iznosit će 19 odnosno, 20 eura.

Link na ulaznice :

Eventim : https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/the-croatian-pink-floyd-show-zagreb-tvornica-kulture-632995/event.html

Entrio : https://www.entrio.hr/event/the-croatian-pink-floyd-show-17289