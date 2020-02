Legendarni njujorški hip hop dvojac The Beatnuts dolaze 4. ožujka u Zagreb! Na nastupu u klubu Boogaloo podršku će im pružiti njihov veliki prijatelj Phat Phillie koji će tom prigodom proslaviti 26. rođendan kultnog projekta Blackout.

The Beatnuts stižu iz Corone u Queensu (New York) i čine ga MC-evi Psycho Les i Juju Lee, majstori beata i eksplicitnih lyricsa, po mnogima okarakteriziranog kao hardcore hip hop koji je i - zabavan! U njihovom stvaralaštvu naglašeni su utjecaji funka, jazza, no posebice, s obzirom na vlastite korijene, latinoameričke glazbe po čemu su i najprepoznatljiviji. S izuzetnim talentom za iskopati opasno dobre sampleove, zaslužuju biti na listi pionira njujorške hip hop produkcije. Najprestižniji svjetski hip hop magazini albume su im proglasili klasicima, a naročito se ističe najkomercijalnije izdanje „Musical Massacre" koje je protekle godine proslavilo 20 godina od izlaska. S ovog albuma, jako značajnog i u kontekstu booma latino glazbe na kraju 90-ih, svakako treba izdvojiti njihov najpopopularniji singl „Watch Out Now" iz kojeg je Jennifer Lopez iskoristila sample za hit „Jenny From The Block".

„Off The Books", „Turn It Out", „No Escapin' This" samo su neki od fantastičnih klupskih hitova iz njihove radionice. Osim toga, radili su produkciju i za ostale hip hop face - svoje su prste upleli u „One" za Ghostface Killah iz Wu Tang Clana, „Beware" Big Puna te Mad Skillzov „Nod Factor", dok su s grupom Tha Alkaholiks snimili nekoliko stvari pod imenom LickNuts. Koncert u klubu Boogaloo 4. ožujka njihov je povratak u Zagreb nakon više od 10 godina koliko je prošlo od posljednjeg susreta.

Fantastičan party zagarantiran je i zbog supporta neizostavnog Phat Phillieja, jednog od najboljih europskih hip hop DJ-eva i promotora, mecene rap scene koji ne samo da je tijekom karijere surađivao s mnogobrojnim svjetskim imenima, već s njima održava drage i bliske prijateljske odnose. Bit će to idealna prigoda i za proslavu 26 godina Blackouta, kultne radijske emisije koja i nakon života u eteru djeluje na sceni u vidu top 100 najboljih svjetskih hip hop magazina! Iza Blackouta stoje Frx i Phat Phillie, momci s popriličnim stažem u radu na domaćoj sceni - od izdavanja prvih rap albuma (Blackout Project, Tram 11, Bolesna braća, El Bahattee,...), otkrivenja naših najtrofejnijih producenata Kooladea, Dasha i Baby Dooksa, pa sve do zasluga u organizaciji prvih stranih rap koncerata u Zagrebu od 1997. godine (Das EFX, Big L, O.C., De La Soul, Busta Rhymes, Wu Tang,...), kao i Fresh Island festivala.

Ulaznice

U pretprodaji po cijeni od 90kn mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 8) te u sustavu Entrio (online: http://bit.ly/NoEscapinThis i na prodajnim mjestima). Na dan koncerta za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti 120kn.

FB event: facebook.com/events/797006507444917/