Microsoft, Amazon, Google, Facebook i Twitter zaradili su više od 44 milijardi američkih dolara zahvaljujući ugovorima s američkom vladom u sklopu "rata protiv terorizma"

Izvješće, koje su objavile organizacije Action Center on Race and the Economy, MPower Change i LittleSis, otkriva da je više američkih agencija i ministarstava u razdoblju duljem od 15 godina sve više surađivalo s tim tehnološkim kompanijama.

- Između 2004. i danas, divovi Big Techa doživjeli su porast potražnje savezne vlade za svojim uslugama, posebice Pentagona i Ministarstva za domovinsku sigurnost. Amazon i Microsoft zadnjih su se godina po tome izdvojili. Amazon je za gotovo pet puta, a Microsoft za osam puta povećao broj ugovora i ugovora o podizvođenju radova 2019. u odnosu na 2015., navodi se u izvješću.

Vojni ugovori koje je sklopio Microsoft povećali su se za gotovo šest puta od 2016. do 2018. Kad je riječ o Amazonu, "86 posto ugovora i ugovora o podizvođenju radova s vladom od 2004. sklopljeno je s agencijama koje su imale središnju ulogu u svjetskom ratu protiv terorizma", uvjeravaju autori. Google i u manjoj mjeri Twitter također su istaknuti zbog svojih veza s Ministarstvom obrane.

Od 2004., Pentagon je potrošio 43,8 milijarda američkih dolara na usluge američkih tehnoloških divova.

Slijede Ministarstvo domovinske sigurnosti (348 milijuna), State Department (258 milijuna), Uprava za opće usluge (244 milijuna) i Ministarstvo pravosuđa (138 milijuna), navodi se u izvješću. Podaci bi mogli biti i veći jer mnogi ugovori nisu dostupni javnosti.

Izvješće ukazuje i na fenomen tzv. rotirajućih vrata odnosno zapošljavanja visokih vladinih dužnosnika na visokim pozicijama u Big Tech kompanijama i obrnuto. Kao primjer se navodi Jareda Cohena, bivšeg dužnosnika State Departmenta koji je postao visoki dužnosnik u Googleu i Stevea Pandelidesa, bivšeg djelatnika FBI-ja koji je sada zadužen za sigurnost u Amazon WorkSpacesu (AWS). Tehnološke kompanije nisu imale komentara na ovo izvješće.