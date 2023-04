Premijera predstave Tarzan, višestruko nagrađivanog pisca i dramatičara Roka Vilčnika, u režiji Aleksandra Švabića i Dražena Šivaka održat će se u srijedu, 19. travnja u Polukružnoj dvorani Teatra &TD. Predstava je nastala u koprodukciji Kazališta Grupa i Teatra &TD.

Reprizne izvedbe na rasporedu su 20. i 21. travnja.

Drama slovenskog autora Roka Vilčnika propituje ono ljudsko i životinjsko u nama. Kroz nesvakidašnji zaplet, ona razotkriva našu eksploataciju drugih, ali i prirode. Tarzana nam na scenu donose Olga Pakalović, Marin Klišmanić i Dražen Šivak.

Nakon nekoliko godina zajedničkog života i zaljubljenosti, parovima često slijedi kriza. No kada je On Tarzan, a Ona Jane, onda ta kriza prerasta njih same. Čovjek odgojen kao majmun, hijena odgojena kao čovjek i čovječica iz visokog društva, u ovoj crnohumornoj drami smješteni su usred nemilosrdne džungle. Njezina ravnoteža im ne dopušta da dobiju ono što očekuju u ostvarenju svojih ciljeva pa na tom putu na površinu izbijaju ljudska pohlepa, zavist i arogancija. Ideja o instinktu i razumu dobiva nove nijanse, a trokut protagonista otkriva međusobne mračne strane.

Autor teksta: Rok Vilčnik rokgre

Prijevod: Dražen Šivak

Režija: Aleksandar Švabić i Dražen Šivak

Igraju: Olga Pakalović, Marin Klišmanić i Dražen Šivak

Autor glazbe: Maro Market

Scenografi i kostimografi: Mia Popovska i David Morhan

Oblikovatelj svjetla: Martin Šatović

Producentica: Katarina Krešić

Studijski glazbenik (trubač): Dario Zorić

Autorice plakata: Ramona Klemenić i Zoe Šarlija

Fotografi: Mia Cvitković i Luka Dubroja

Produkcija: Grupa u koprodukciji s Teatrom &TD

Partneri: Centar mladih Ribnjak

Zahvala: Lucija Cvjetković