Swingers ove jeseni velikim koncertom u Tvornici kulture slave 25 godina postojanja! Četvrt desetljeća kasnije vraćaju se na pozornicu na kojoj su održali svoj prvi koncert kako bi s publikom i fantastičnim glazbenim gostima podijelili svoju glazbu. Swingers će se na pozornicu Velikog pogona popeti u subotu, 2. studenog 2024. godine te publiku odvesti u neke ljepše glazbene svjetove.

Swingers - „Iza zatvorenih vrata"

Zaljubljen u zvuk swinga te očaran latino ritmovima i rock and rollom pedesetih kakav su izvodili i proizvodili veliki legendarni Elvis Presley i Chuck Berry, Robert Mareković 1999. godine osnovao je grupu Swingers. Grupu sada čini čak deset članova, a u svojoj diskografiji broje već sedam albuma. Na ovogodišnjoj su svečanoj dodjeli osvojili prestižnu nagradu Porin u kategoriji Najbolji album zabavne glazbe za svoje izdanje ''Zapleši Twist'' (2023.). Svoj su prvi Porin Swingers osvojili 2008. godine za album ''Samo jednom se ljubi - tribute to Ivo Robić'', a na oboma su nagrađenim albumima ostvarili i važne suradnje s domaćim glazbenim velikanima i divama kao što su Oliver Dragojević, Massimo, Zdenka Kovačićek i Gabi Novak. U svojoj su karijeri zabilježili brojne značajne nastupe među kojima se posebno ističe onaj s grupom Gypsy Kings te nastup na predstavljanju Hrvatske na Europskom prvenstvu u nogometu 2008. godine, a tu je i rezidencija u najprestižnijem bavarskom hotelu Bayerischer Hof koja je trajala punih 20 godina. Uz to, poznati su po svojim veličanstvenim live projektima i nastupima uživo, među kojima su ''Las Vegas Show'' i ''Ivo Robić 2022.''.

Robert Mareković & Swingers feat. Ivana Kindl - „Ljuljaj me nježno"

Već 25 godina Swingers stvaraju zvuk koji se ostvaruje kao fuzija swinga, twista, rock and rolla i latino ritmova dajući hommage klasicima koji su utjecali na razvoj naše, ali i svjetske glazbene scene. U svoj repertoar uvrstili su obrade kultnih pjesama kao što su ''Unchained Melody'', ''Sviraj nam rock (Tribute to Kićo)'', ''Ta tvoja ruka mala'', ''Srce, laku noć'', ''Ljuljaj me nježno'', a s obzirom na to da je Robert Mareković bio frontmen Fantoma, u svoju su setlistu uvrstili i njihove numere. Na slavljeničkom će koncertu u Tvornici kulture na pozornici ugostiti fantastičan niz domaćih zvijezda - Nenu Belana, Dragu Diklića, Fantome i Gelato Sisters.

Swingers feat. Neno Belan - „Čuvaj me, pazi me"

Publika će ove jeseni plesati u ritmu Swingersa. Uz poznate melodije, raskošne aranžmane i dinamične izvedbe, Swingers će pripremiti blistavu rođendansku gala večer u subotu, 2. studenog u Tvornici kulture.

Ulaznice po early bird cijeni od 15 eura potražite u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima Entrija ili online na Entrio.hr. Regular cijena ulaznice iznosit će 17 eura.