Savjeti liječnika o simptomima menopauze te važnosti mentalnog zdravlja

Menopauza je prirodni biološki proces koji označava kraj ženinih reproduktivnih godina, a obično se javlja u kasnim 40-ima ili ranim 50-ima. Jedan od najčešćih i najizazovnijih simptoma povezanih s menopauzom je suhoća rodnice, stanje koje može značajno utjecati na kvalitetu života i intimne odnose žene. Osim toga, mnoge žene pate od psiholoških problema. Ginekologinja brenda INTIMINA, dr. Susanna Unsworth, donosi informacije, praktične savjete i rješenja utemeljena na dokazima kako bi osnažila žene koje prolaze kroz menopauzu (i perimenopauzu) da prihvate ovu promjenu bez osjećaja neugode.

Suhoća rodnice - važan pokazatelj perimenopauze i menopauze

Istraživanja pokazuju da će najmanje 50% žena koje prolaze kroz menopauzu osjetiti vaginalne simptome, a suhoća je često prvi simptom koji se javlja kada se hormoni mijenjaju, što dovodi do atrofičnih promjena u vagini.

Dr Unsworth kaže: "Pretpostavljam da je broj mnogo veći, jer mnoge žene trpe simptome bez traženja pomoći. U svojoj kliničkoj praksi uvijek posebno pitam o ovim simptomima kako bih omogućila ženama da govore o njima iz vlastitog iskustava; rekla bih da najmanje 80% žena koje vidim ima neki stupanj vaginalnih simptoma. Suhoća, svrbež, peckanje, pojačan iscjedak, urinarni simptomi i bolan seks mogući su simptomi. Ovaj nazivamo kao skup simptoma genitourinarnog menopauzalnog sindroma. Žene u postmenopauzi, osobito starije žene, često pate od ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava zbog atrofičnih vaginalnih promjena povezanih s gubitkom hormona. Često se pogrešno dijagnosticiraju kao problemi mokraćnog sustava."

Što može pomoći kod suhoće rodnice?

"Gubitak hormona povezan s menopauzom prirodan je proces koji se ne može spriječiti. Međutim, to ne znači da morate živjeti sa simptomima ako oni utječu na kvalitetu vašeg života. Postoje neke stvari koje ih mogu pogoršati, stoga općenito preporučujem izbjegavanje parfumiranih proizvoda, odabir pH-uravnoteženih proizvoda za intimnu njegu i izbjegavanje bilo kakvog unutarnjeg vaginalnog ispiranja. Također biste trebali uzeti u obzir materijal vašeg donjeg rublja i izbjegavati sintetičke materijale. Između ostalog, može pomoći izbjegavanje dugotrajnih aktivnosti koje stavljaju veliki pritisak na vulvu, kao što je jahanje ili vožnja bicikla tijekom dužih vremenskih razdoblja (ako to radite, pobrinite se da imate dobru potporu/podstavu).

Vaginalni ovlaživači i lubrikanti mogu pomoći, a pobrinite se da su proizvodi koje koristite posebno namijenjeni za vaginalnu upotrebu. Posebno su korisni oni koji sadrže hijaluronsku kiselinu. Neke žene također imaju koristi od prirodnih ulja, poput kokosovog ulja.

Međutim, najučinkovitije liječenje je hormonska terapija. Većina se sastoji od lokalnog estrogena. U vaginu se unose u obliku malih tableta, krema, gelova ili prstena. Oblik tablete sada je dostupan u slobodnoj prodaji. Vrlo su učinkoviti u liječenju simptoma suhoće i atrofije vagine i smatraju se sigurnima za većinu žena jer ne uzrokuju povećanje razine estrogena u krvi. Mogu se čak koristiti kod mnogih žena nakon raka dojke. Međutim, o tome prvo treba razgovarati sa svojim liječnikom (jedina situacija u kojoj ovo može biti zabrinjavajuća je kod žena koje također koriste lijekove inhibitore aromataze tijekom liječenja raka dojke). Postoji još jedan hormonski lijek koji sadrži dehidroepiandrosteron (DHEA) - on je također učinkovit i može biti potencijalna opcija za žene koje koriste inhibitore aromataze."

Bolan seks

"Preporučuje se redovito korištenje vaginalnih ovlaživača i odgovarajućih lubrikanata tijekom seksa kako bi se smanjila nelagoda i bol. No, u konačnici, preporučuje se i vaginalna hormonska terapija. Možda će trebati vremena da se simptomi poprave, pa je važno o tome razgovarati sa svojim partnerom i izbjegavati penetrativni seks dok se ne osjećate ugodno. Bol tijekom seksa može dovesti do dugotrajnih problema kao što je vaginizam, stoga je najbolje riješiti ga prije nego se pojave drugi problemi i uživati ​​u seksu na druge načine kada se situacija popravi."

Utjecaj menopauze na mentalno zdravlje

"Hormonalne promjene definitivno mogu utjecati na mentalno zdravlje. Ovo često vidimo kod žena koje primjećuju promjene raspoloženja tijekom svog normalnog menstrualnog ciklusa, ponekad s ekstremnim posljedicama (kao što je predmenstrualna depresija). To je često uzrokovano hormonalnim fluktuacijama/promjenama razine do kojih može doći. Ovo je možda razlog zašto se žene često bore s promjenama raspoloženja tijekom perimenopauze, jer hormoni mahnito fluktuiraju.

Simptomi koje najčešće primijetim su loše raspoloženje i tjeskoba. Ovo se stanje obično javlja iznenada, posebno ako se prije niste borili s problemima mentalnog zdravlja. Često se javljaju i kognitivne promjene koje se često nazivaju "moždanom maglom" (eng. brain fog). Sve je to bitno, posebno na radnom mjestu.

Postoje proturječna mišljenja o ulozi hormonske terapije u liječenju ovih simptoma. Podaci pokazuju dobrobiti za raspoloženje, a hormonska nadomjesna terapija (HNT) preporučuje se umjesto antidepresiva kada se liječe promjene raspoloženja povezane s menopauzom. Učinak na anksioznost je manje očit, iako u svojoj praksi često vidim poboljšanja i na tom području. Učinci na kognitivnu funkciju su složeniji - postoje dokazi da hormonska nadomjesna terapija poboljšava kognitivnu funkciju kod mlađih žena, posebno onih koje ranije prolaze kroz menopauzu. Međutim, dokazi su manje jasni kada se koristi kod starijih žena, s nekim podacima koji ukazuju na smanjenu kognitivnu funkciju kada se hormonska nadomjesna terapija uvede kasnije nakon menopauze. Ovo područje svakako treba više istraživanja", tvrdi dr. Unsworth.

Savjeti za liječenje mentalnog zdravlja

"Kao i sa svim elementima njege u menopauzi, nastojim imati individualiziran, holistički pristup. Važno je obratiti pozornost na socijalne poteškoće i stil života. Mnogi čimbenici utječu na mentalno zdravlje i važno ih je riješiti. U suprotnom, druge mogućnosti liječenja vjerojatno neće biti od pomoći. Uvijek potičem nemedicinske opcije - dijetu i tjelovježbu. Međutim, psihoterapijske mogućnosti poput kognitivne bihevioralne terapije također mogu biti od velike pomoći", objašnjava Unsworth i dodaje:

"HNT također igra važnu ulogu u mom pristupu liječenju. Ne želim ga nužno koristiti samo za ljude s anksioznošću ili depresijom. Međutim, rijetko je to jedini simptom menopauze. Kombinacija drugih simptoma, kao što su valovi vrućine, bolni zglobovi, vaginalni problemi i menstrualne promjene, ukazuju na hormonalne promjene u menopauzi, a ti se simptomi često popravljaju odgovarajućom hormonskom nadomjesnom terapijom. Antidepresivi ne bi trebali biti prvi izbor za liječenje raspoloženja i tjeskobe povezane s menopauzom, ali kasnije dodavanje antidepresiva može biti korisno nekim ženama."

Kako voditi zdrav i ispunjen život

"Menopauza definitivno nije "kraj". Za neke žene ovo se može činiti kao "početak" - oslobađanje od ograničenja hormonskog tobogana povezanog s menstrualnim ciklusom. Važno je naglasiti da mnoge žene mogu doživjeti vrlo pozitivan prijelaz u menopauzu. Međutim, žene trebaju podršku kroz to - to može biti od obitelji i prijatelja, kolega, poslodavaca i medicinskih stručnjaka koji mogu pružiti odgovarajuće liječenje kada simptomi utječu na njihovu kvalitetu života. Iskustvo svake žene bit će drugačije, a postoji mnogo opcija za pomoć. Rastužuje me kad čujem kako se ženama govori "samo istrpi" - da, to je prirodan proces i dio života, ali to ne znači da žene moraju trpjeti u tišini. Dostupno je odgovarajuće obrazovanje, podrška i liječenje, a ako žene imaju pristup tome, vjerujem da sve mogu napredovati kroz ovu tranziciju i izaći jače", zaključuje dr. Unsworth.

Zaključno, bitno je demistificirati menopauzu i razumjeti kako se nositi s neugodnostima koje ona donosi mnogim ženama, te promicati zdravlje i dobrobit žena u ovoj fazi života.