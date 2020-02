Potrošači često poistovjećuju oznake na zapakiranoj hrani - "najbolje upotrijebiti do" (best before) i "upotrebljivo do" (use by), a upravo razlikovanje ovih termina važno je za čuvanje zdravlja, prevencija su od nepotrebnog bacanja hrane, a osim toga, štedi se novac.

Provjera oznaka "najbolje upotrijebiti do" i "upotrebljivo do" na pakiranjima hrane jedna je od prvih stvari koje bi potrošači trebali napraviti prilikom kupovine.

Uobičajena praksa je da trgovine snižavaju cijene prehrambenih proizvoda koji su pred istekom roka trajanja. Stoga, prilikom kupovine takvih proizvoda treba posvetiti posebnu pažnju kako bi se izbjegla kupovina namirnica koje možda neće biti upotrijebljene do isteka roka trajanja, što predstavlja zdravstveni rizik.

Oznakom "najbolje upotrijebiti do" proizvođači označavaju datum do kada hrana zadržava očekivanu kvalitetu, ali nakon kojeg je i dalje sigurna za korištenje, ako su poštovana uputstva za skladištenje i ako pakiranje nije oštećeno.

Ovaj termin odnosi se na rok do kojeg treba upotrijebiti određeni prehrambeni proizvod. Po isteku navedenog roka hrana gubi na svojoj teksturi, odnosno može početi gubiti okus.

Najčešće namirnice koje su označene ovim terminom su rashlađeni, smrznuti, sušeni proizvodi (tjestenine, riža.. .), kao i konzervirane i druge namirnice (jestivo ulje, čokolade....)

Termin "upotrebljiv do" označava datum do kojeg se hrana može sigurno koristiti. Obično su u pitanju namirnice koje su sa mikrobiološkog gledišta brzo kvarljive i koje nakon kraćeg vremenskog perioda mogu predstavljati neposrednu opasnost za zdravlje ljudi.

Nakon datuma označenog za rok trajanja, ne bi trebali konzumirati hranu. Ovo je oznaka za smrznuto meso, smrznute mesne prerađevine i smrznute neprerađene riblje proizvode,