Festival izvođača školskog uzrasta Superval na INmusic festivalu #16 predstavlja čak tri izvrsna Superval benda!

Suradnja Supervala i INmusic festivala se nastavlja kako bi udruženim snagama djecu i mlade potaknuli na otkrivanje i razvijanje svojih glazbenih talenata. U lipnju 2024., tri izvrsna Superval benda - D., Željezne pilule i Extroft - nastupit će na INmusic festivalu #16 i dobiti priliku dijeliti pozornice s nekim od najvećih svjetskih imena!

Superval festival, poznat kao festival izvođača školskog uzrasta, potiče međusobno

povezivanje, razmjenu iskustava, stvaranje i slušanje glazbe te omogućava djeci i

mladima da nastupe kao pravi profesionalci u klupskoj atmosferi, uz tehničku podršku

profesionalaca i osjete iskrenu koncertnu emociju pred njima poznatom i nepoznatom

publikom.

Ove godine, na INmusic festivalu će se predstaviti tri mlada Superval benda: D., Željezne pilule i Extroft. Prvi dan festivala, 24. lipnja 2024. zasvirat će D. Bend čiji je naziv jednako nedefiniran kao i njihova glazba, a inspiraciju crpe iz različitih razdoblja i krajeva svijeta, spajajući ih u jedinstvenu cjelinu. Članovi su Dag Huljev Jakopač, Matija Bojko i Tituš Cvanciger.

Tinejdžerski punk bend Željezne pilule nastupaju 2. dan INmusic festivala #16, 25. lipnja 2024. Kroz glazbu se bave aktualnim temama poput problema žena, odrastanja, društvenih odnosa i mentalnog zdravlja, a svaki nastup im je modna revija uz puno energije i zabave. Članice benda su: Katja Njari, Mihaela Dužnović, Morena Dobrić, Marta Goleš Salihagić i Barbara Cvjetičanin.

Alt metal bend Extroft na INmusic festivalu #16 će nastupiti 3. dan festivala, 26. lipnja 2024. Njihov je zvuk mješavina heavy i groove metala s dozom psihodelije i melodičnosti. Iza sebe imaju brojne nastupe po klubovima i festivalima diljem Hrvatske, a i šire. Članovi benda su: Fran Ivanković, Fran Šandor, Lovro Kovačević i Jan Ibrahimpašić.

Najava nastupa D.-a, Željeznih pilula i Extrofta na INmusicu #16 ujedno je i prva u

nadolazećem nizu objava nastupa domaćih snaga na ovogodišnjem izdanju INmusic

festivala te prava poslastica za sve ljubitelje dobre glazbe.

Udruga Superval u lipnju 2024. u zagrebačkom Vintage Industrial Baru organizira 5. uzastopno izdanje Festival izvođača školskog uzrasta Superval, prvi i jedini takav projekt koji

aktivno gradi novu hrvatsku glazbenu scenu i otvara vrata mladim glazbenicima još u školskim klupama - i diljem Hrvatske a odnedavno i u široj regiji kroz projekte

Superval turneje i Superval+.

Podržite entuzijazam i hvalevrijednu misiju Supervala i mlade talente koje okuplja a koji će i na INmusic festivalu imati priliku pozornice dijeliti sa svjetskim velikanima!

The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter i Lucy Kruger & The Lost Boys dio su impresivnog glazbenog programa povratničkog izdanja INmusic festivala #16, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, od 24. do 26. lipnja 2024. godine.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 za samo 99 EUR (+

troškovi transakcije) dostupne su do subote, 20. travnja, putem službenog

festivalskog webshopa te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99

EUR, nakon čega cijena ulaznica raste. Sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR

(+ troškovi transakcije) dostupne su isključivo putem službenog festivalskog

webshopa. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic

Cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje putem

INmusic Club aplikacije. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 16.

izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog

INmusic webshopa.