Sundance Film Festival otvoren je u četvrtak i trajat će do 29. siječnja, a na njemu će se prikazati oko 110 filmova.

Ovogodišnje, "klasično" izdanje, nakon što su se dva prethodna održana online zbog covida-19, otvara zvijezda serijala "Igra prijestolja" Emilia Clarke filmom "The Pod Generation", društvenom satirom u bliskoj budućnosti u kojoj jedna tvrtka izradi prenosivu maternicu koja parovima omogućuje da dijele trudnoću.

Dokumentarni filmovi su tradicionalno okosnica festivala, a jedan od najočekivanijih ove godine je "Deep Rising" u kojem je narator američki glumac s Havaja Jason Momoa. Radi se o uznemirujućem uratku o eksploataciji morskog dna u potrazi za rijetkim metalima za baterije, pod krinkom "takozvane zelene revolucije".

Redateljica Nicole Newnham vraća se na Sundance dokumentarcem "Nestanak Shere Hite", zaboravljenom pričom o autorici "Izvešća Hite", pionirskoj studiji o ženskoj seksualnosti koja je uznemirila konzervativce.

To je jedan od nekoliko dokumentaraca koji obrađuje temu politike i seksa, uz "Judy Blume zauvijek" koji prikazuje kako je američka autorica bila vodilja mladim djevojkama koje su prolazile pubertet, zbog čega se našla na meti aktivista.

Dokumentarni film "Pretty Baby: Brooke Shields" govori o globalnom supermodelu i glumici koja je stekla slavu već s 12 godina. Film se bavi objektivizacijom i seksualizacijom djevojčica i mladih djevojaka.

Oba filma "odražavaju trendove koje smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina biografski vođenog rada" koji gledateljima omogućuje "ponovno otvaranje povijesti i gledanje na nju iz druge perspektive", rekao je predstavnik Sundancea John Nein.

Na festivalu će također biti predstavljeni filmovi o ukrajinskim i iranskim ženama.

Dokumentarni film "Joonam" i igrani filmovi "The Persian Version" i "Shayda" istražuju priče žena u Iranu i zajednicama njegove dijaspore, u vrijeme kada je zemlja potresena prosvjedima zbog strogog pravila odijevanja za žene.

Na programu je i "Iron Butterflies", film o padu zrakoplova MH17 2014. kada je poginulo 298 ljudi. Zrakoplov je letio iz Amsterdama u Kuala Lumpur, a prema presudi nizozemskog suda iz studenoga 2022. oborili su ga ruski separatisti u Ukrajini.

Dokumentarac "Little Richard: I Am Everything" bavi se crnim queer porijeklom rock 'n' rolla preko pokojnog, flambojantnog pjevača koji se odrekao homoseksualnosti i postao ponovno rođeni kršćanin u kasnijim godinama.