Kako nastaju pjesme, glazbeno i pjesnički, koje su ideje i inspiracije iza njih, ali i konkretni događaji koji su doveli do pisanja nekih od najpoznatijih pjesama Stray Dogga, ispričat će nam i otpjevati Dukat, frontmen ovog beogradskog indie rock benda.

Stray Dogg prošle je godine proslavio 10 godina postojanja, a za to vrijeme objavili su 4 studijska albuma, pregršt video spotova i odredili nebrojeno turneja, od regije, preko cijele Europe, svirajući od Moskve do Pariza, od kućnih svirki do nekih poznatih festivala.

Dukat je u Hrvatskoj prvi put nastupio samostalno baš u Začaranoj Močvari, stoga evo prilike da ga ponovno ugostimo i čujemo najdraže pjesme Stray Dogga, ali i priče o tome kako su te pjesme nastale.