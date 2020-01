Zagrebački stoner heroji Stonebride nastupit će kao gosti kultnom Monster Magnetu na koncertu u Močvari 15. veljače.

Sinovi teškog rock zvuka sastav Stonebride dobili su poziv ili bolje reći ponudu koju nisu mogli odbiti - da nastupe kao gosti Monster Magnetu na zagrebačkom koncertu. Sjajan način za započeti još jednu koncertno aktivnu godinu ponajviše zato što Stonebride nemamo priliku često gledati na domaćem terenu.

U setu se očekuje presjek pjesama svih dosadašnjih izdanja kao i numere s još uvijek aktualnog mini-albuma 'Animals on Display' izdanog na 12" (etched) vinilu, CD-u i digitalno za etiketu PDV.

Valja spomenuti da Stonebride ove godine slavi pravu malu obljetnicu od 15 dugih zima provedenih skupa kao bend, i sukladno tome planiraju daljnju svjetsku dominaciju, što više koncerata uz kontinuirani rad na novom materijalu koji je u pripremi.

Godinu dana nakon fantastičnog koncerta u Tvornici kulture kultna rock mašina Monster Magnet se vraća u Zagreb i to u sklopu turneje na kojoj slave album „Powertrip", ključni album žanra i njihovo najprodavanije studijsko izdanje koje ih je 1998. godine gurnulo u mainstream i među rock prvoligaše.

Predvođeni neuništivim Daveom Wyndorfom Monster Magnet su osnovani sad već davne 1989. godine. Prvo desetljeće polako su gradili karijeru bez većih uspjeha, da bi 1998. pogodili jack pot megasellerom «Powertrip» s kojeg su skinuti veliki singlovi «Space Lord», «Powertrip», «Temple Of Your Dreams» i «See You In Hell».

Koncert u Močvari ima ograničen kapacitet na 500 ulaznica koje su u prodaji po cijeni od 140 kn. Ukoliko ih ostane, na dan koncerta će im cijena iznositi 170 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.