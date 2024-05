Jutarnja kava bitan je dio svakodnevnog rituala. Ali, jeste li se ikada zapitali što se točno događa u vašem tijelu nakon prvog gutljaja? Daily Mail je otkrio odgovor na to pitanje.

U prvih deset minuta

Kava počinje djelovati već deset minuta nakon prvog gutljaja. Dr. Duane Mellor iz British Dietetic Association tvrdi da to ovisi o tome koliko brzo se kofein apsorbira u krvotok u dijelovima probavnog sustava.

"Nakon ispijanja kave, kofein će se početi pojavljivati u krvi otprilike nakon deset minuta. Neki apsorbiraju manje količine kofeina kroz usta i želudac, ali većina apsorpcije događa se u prvom dijelu crijeva", objasnila je.

Nakon što se kofein iz kave apsorbira, osjetit ćete onaj znakoviti porast energije koji će spriječiti da se osjećamo umorno i učiniti nas budnijima.

Nakon 20 minuta

"Kofein, koji blokira adenozinske receptore u tijelu, ne potiče samo budnost. Također se smatra da izaziva porast krvnog tlaka unutar pola sata od ispijanja kave, a učinci se još uvijek mogu vidjeti otprilike četiri sata kasnije", kaže dr. Mellor.

Ovaj skok krvnog tlaka uzrokovan je kofeinom koji uzrokuje sužavanje krvnih žila, što posljedično povećava broj otkucaja srca. Iako privremeno, ispijanje više od četiri šalice kave dnevno može dugoročno povećati vaš krvni tlak.

Nakon 45 minuta

Učinci kofeina na tijelo dosežu vrhunac nakon 45 minuta. Stimulativni učinak kave, ubrzanje otkucaja srca i osjećaj energetske energije poboljšavaju koncentraciju i pamćenje. No, ispijanje previše kave može imati štetne učinke.

Previše kofeina može nas učiniti nervoznima ili tjeskobnima. Smjernice Nacionalne zdravstvene službe Velike Britanije kažu da je oko 400 miligrama kofeina dnevno sigurno za odrasle, što je ekvivalent četiri obične šalice. Trudnicama se savjetuje da konzumiraju oko pola toga, dok je preporučena granica za tinejdžere oko 100 miligrama.

Nakon 60 minuta

Nakon što počne stimulirajući učinak kofeina, možete primijetiti neželjenu nuspojavu.

"Kad se kofein pojavi u krvi, osjetit ćete diuretički učinak kave. To znači da kava može izazvati potrebu za mokrenjem. Kada pijete kavu, kofein u piću inhibira proizvodnju antidiuretskog hormona, ili ADH-a, koji obično pomaže u regulaciji količine vode u vašem tijelu. To uzrokuje da bubrezi ne apsorbiraju vodu i povećava količinu mokraće", tvrdi dr. Mellor.

Ali, osim na mokrenje, kava može potaknuti i na obavljanje velike nužde. Istraživanja su pokazala da kava može aktivirati kontrakcije u debelom crijevu i unutarnjim mišićima. Studija iz 1998. pokazuje da kofein čini debelo crijevo 60 posto aktivnijim od vode. Te kontrakcije u debelom crijevu guraju sadržaj prema rektumu.

Nakon 90 minuta i više

Vrijeme koje je potrebno da se kofein metabolizira, razlikuje se od osobe do osobe. No, za većinu ljudi, sat ili dva nakon prvog gutljaja kave, efekti stimulacije počinju nestajati, kao i diuretski učinci, prema dr. Mellor. To može uzrokovati osjećaj umora, tjeskobe i slabu koncentraciju.

Međutim, samo zato što osjećate pad kofeina, ne znači da je u potpunosti napustio vaš sustav.

"Kod većine ljudi, količina kofeina padne za oko pola nakon šest sati jer se metabolizira u jetri. Iako se može činiti da učinci nestaju nakon sat ili dva, i dalje će biti dosta kofeina u vašem sustavu", napomenula je dr. Mellor.

Kao rezultat toga, kofein se može zadržati u vašem tijelu do 12 sati, tvrde istraživači u organizaciji Sleep Foundation. Dodaju da mnogi stručnjaci za spavanje preporučuju izbjegavanje kofeina najmanje osam sati prije spavanja kako vam ne bi ometao san, što znači da je najbolje izbjegavati kavu kao popodnevno piće.