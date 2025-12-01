Nije da morate baš biti prepper (osoba koja je uvijek spremna za preživljavanje i obično kopaju rupe u kojima imaju svega i svačega), ali kad malo pogledamo oko sebe i raznoraznih problema koje imaju razne države... nije više tako jednostavno.

Nakon nekog izvanrednog događaja, možda ćete morati preživjeti sami nekoliko dana. Biti pripremljen znači imati vlastitu hranu, vodu i druge zalihe za nekoliko dana. Komplet za preživljavanje zbirka je osnovnih stvari koje bi vašem kućanstvu mogle zatrebati u slučaju nepredviđenih situacija.

Sve predmete pohranite u plastične vrećica i stavite ih u jedan ili dva spremnika koji su laki za nošenje kao plastične kante ili torbe. Osnovni komplet za preživljavanje trebao bi sadržavati sljedeće stvari:

- voda (oko 3.5 litre po osobi tijekom nekoliko dana koje će koristiti i za piće i sanitarne uvjete)

- hrana (višednevna zaliha nekvarljive hrane)

- radio na baterije

- svjetiljka

- pribor za prvu pomoć

- dodatne baterije

- zviždaljka

- maska za prašinu (za pomoć pri filtriranju kontaminiranog zraka)

- plastična folija i ljepljiva traka (za sklonište)

- vlažne maramice, vreće za smeće i plastične vezice (za osobnu higijenu)

- ključ ili kliješta

- ručni otvarač konzervi za hranu

- lokalne karte

- mobitel sa punjačima i rezervnom baterijom

S obzirom na vaše osobne potrebe, u svoj komplet možete ubaciti još nheke stvari, a ready.gov preporučuje lijekove na recept, lijekove protiv bolova i slično, naočale ili leće, pelene i bočicu za mlijeko ako imate bebu, važne dokumente, vreću za spavanje ili toplu deku, šibice u vodootpornoj vrećici ili posudi, potrepštine za žene i osobnu higijenu...

Kada prirpemite svoj osnovni komplet za preživljavanje, pobrinite se da uzmete konzerviranu hranu koja može dugo trajati. Nemojte zaboraviti zamijeniti hranu kojoj istekne rok.