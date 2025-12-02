5 nevjerojatnih "slučajnosti" u povijesti
Postoji golema količina dokaza da nisu lslučajnosti, već da se radi o nekim kozmičkim vezama koje je gotovo nemoguće objasniti, pa evo pet primjera iz povijesti koje je ekipa YouTube kanala Dark5 dokumentirala
Slučajnosti su... slučajne ili ne? Teško je reći, no postoji golema količina dokaza da nisu, već da se radi o nekim kozmičkim vezama koje je gotovo nemoguće objasniti, pa evo pet primjera iz povijesti koje je ekipa YouTube kanala Dark5 dokumentirala... i ne, to nisu teorije zavjere već istiniti događaji.
5. Smrt Abrahama Lincolna - da, ubio ga je John Wilkes Booth, ali Boothovog brat je od smrti spasio - Lincolnovog sina?! Stvarno jest, vjerovali ili ne!
4. Prozor u povijest - procesiji prije pogreba gore spomenutog Lincolna svjedočio je, s prozora svoje kuće u New Yorku, američki predsjedni Theodore Roosevelt.
3. S.O.S. - tijekom I Svjetskog rata svašta se radilo kako bi se osigurao promet na moru, pa su se tako u istoj luci našla dva broda s istim imenom - britanski i njemački koji ga je glumio
2. Osovine zla - 1913. godine Beč je bio jedan od glavnih centara Europe, u kojem su u to doba svoje gnijezdo svili - Josif Visarionovič Staljin i Leon Trocki?! U isto vrijeme tamo je živio i wannabe slikar kojeg je Akademija odbila dvaput - Adolf Hitler. Zanimljivo je da su svi bili stalni gosti popularnog Cafe Centrala...
1. Početak kraja - Wilmer McLean bio je mali američki trgovac koji je, igrom slučaja, bio sudionik početka i kraja građanskog rata u SAD.
Novi komentar